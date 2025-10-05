Tiktok uygulamasındaki Xiaomi 17 Pro Max düşük fiyat ilanlarına inanmayın

Xiaomi 17 Pro Max henüz ülkemize gelmedi. Fakat sosyal medyada satış ilanları çıkmaya başladı. Hemde o kadar çok ucuza yazmışlar ki dolandırıcı oldukları çok bariz belli. Ama ilanın yorumlarına baktığımızda ise birçok IBAN isteyip telefonu almak istediklerini yazmışlar.

Ayrıca yorumlarda yalandan olumlu yorum yapanlar var. Sakın bunlara inanmayın. İnternet üzerinden yorum paketi alıp sahte ilanlarına olumlu yorumlar yaptırıp keriz aramaktadırlar. Sakın ama sakın ilan fotoğrafındaki gibi fiyatlara aldanıp kimseye ibandan para göndermeyin.

Bu tarz ilanlar çok fazla sayıda var. Tek bir kişi tarafından otomatik botlar ile yüzlerce farklı sayfadan ilanlar girerek keriz avına çıkmaktadır.

Yurt dışı fiyatı bile 60 bin TL olan telefonu size kim satar o fiyatlara.