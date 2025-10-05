Bilim ve Teknoloji

Tiktok uygulamasındaki Xiaomi 17 Pro Max düşük fiyat ilanlarına inanmayın

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Ekim 2025
0 Bir dakikadan az
Sahte ilan

Xiaomi 17 Pro Max henüz ülkemize gelmedi. Fakat sosyal medyada satış ilanları çıkmaya başladı. Hemde o kadar çok ucuza yazmışlar ki dolandırıcı oldukları çok bariz belli. Ama ilanın yorumlarına baktığımızda ise birçok IBAN isteyip telefonu almak istediklerini yazmışlar.

Ayrıca yorumlarda yalandan olumlu yorum yapanlar var. Sakın bunlara inanmayın. İnternet üzerinden yorum paketi alıp sahte ilanlarına olumlu yorumlar yaptırıp keriz aramaktadırlar. Sakın ama sakın ilan fotoğrafındaki gibi fiyatlara aldanıp kimseye ibandan para göndermeyin.

Sahte ilan
Tiktok uygulamasında çıkan sahte bir ilan resmi

Bu tarz ilanlar çok fazla sayıda var. Tek bir kişi tarafından otomatik botlar ile yüzlerce farklı sayfadan ilanlar girerek keriz avına çıkmaktadır.

Yurt dışı fiyatı bile 60 bin TL olan telefonu size kim satar o fiyatlara.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Ekim 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi 15 ultra ile Xiaomi 17 pro Max arasındaki farklar neler?

5 Ekim 2025

Instagram profiline WhatsApp sohbet butonu ekleme

28 Eylül 2025

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro arasındaki farkları

27 Eylül 2025

Xiaomi 15T Pro şarjı kaç dakika sürüyor?

27 Eylül 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu