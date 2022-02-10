Televizyonum Kapalıyken “Çat” Diye Ses Geliyor, Neden?

Televizyonlar genelde gece yatmadan önce kapatıldığından dolayı geceleri bu sesleri duyabiliyoruz. Sadece televizyonda değil, genel olarak çoğu elektronik cihazda bu seslere şahit olabiliyoruz. Neredeyse hepimizin en az bir kere karşılaştığı bu olay, konu hakkında bilgisi olmayan kişileri korkutuyor. Bazıları bu durumu doğaüstü olarak yorumluyor ve bundan dolayı gerçekten korkuyor, bazıları da cihazlarında teknik bir sıkıntı olup olmadığını merak ediyor.

Doğrusu, olayın aslı ne doğaüstü bir sebepten, ne de teknik bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Fizikte çok basit bir unsur olan genleşme ve büzülmeden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Genleşme ve büzülme, maddelerin sıcaklık seviyelerine göre hacminin büyüyüp küçülmesidir. Çoğumuzun bildiği gibi elektronik cihazlar çalıştığı süre boyunca, üzerindeki yükten dolayı ısınır. Dolayısıyla, televizyon ya da bilgisayar gibi cihazlarımızı kapattığımız zaman yavaş yavaş dereceler düşmeye başlar. Böylelikle cihaz içindeki ısıyı vererek, hacmini azaltır ve büzüşme dediğimiz olay gerçekleşir. Bu olay da bizi endişelendiren, o çatırtı seslerine yol açar.

Kısacası, endişelenmenize gerek yok! Evinizde ne ruh, ne cin, ne de şeytan var! Bunun yanı sıra, cihanızda da teknik bir sıkıntı yok. Cihazınız sadece genleşip, büzülüyor. Fakat iş cihazınız açıkken ses çıkartma seviyesine gelirse, o konuda teknik bir sıkıntı olabileceğinden, bir çözüm aramanızı tavsiye ederiz.