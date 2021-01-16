Telegram’da mesajları enter tuşu gönderme

Telegram uygulaması son zamanların en popüler anlık mesajlaşma uygulaması oldu. Google Play Store sayfasına girdiğinizde de en üst sırada olduğunu göreceksiniz. Bu uygulamayı ilk yüklediğinizde mesaj yazmaya başlayınca enter tuşuna basıp gönderme işlemi pasif durumdadır. İşte bu yazımızda sizlere Telegram’da mesajlar enter tuşu ile nasıl direk gönderilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak Telegram uygulamasını açınız.

Daha sonra sol üst tarafta bulunan menü tuşuna basınız.

Menü tuşuna basınca “Ayarlar” kategorisini göreceksiniz.

Bu kategori içine girdiğinizde “Sohbet Ayarları” bölümüne geçiniz.

Son olarak açılan sayfada alt kısıma doğru indiğinizde “Enter ile Gönder” butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Yukarıda sizlere örnek olarak bir ekran görüntüsü ekledik. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.