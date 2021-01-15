Telegram’a katıldı bildirisini iptal etme

Telegram uygulamasına son günlerde oldukça büyük bir talep oluştu. Özellikle uzun süre WhatsApp kullanıp Telegram uygulamasına geçenler alışma süresi boyunca zorluk çekecektir. Telegram uygulamasını yükledikten sonra eğer rehberinizdeki bir kişi telegram’ı ilk kez yüklediğinde size “Telegram’a katıldı” mesajı gelecektir.

Eğer rehberinizde birçok kişi varsa ve bu uyarı sizi rahatsız ediyorsa birkaç ufak işlem ile bu bildirim uyarısını kapatabilirsiniz.

1- İlk olarak Telegram uygulamasını açınız.

2- Sol en üst köşede bulunan butona basınız.

3- Ayarlar sekmesine giriş yapınız.

4- Bildirim ve sesler kategorisine giriş yapınız.

5. Son olarak “Kişi Telegram’a katıldı” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Sizlere daha rahat göstermek için bir adet ekran görüntüsü ekledik.

Telegram hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.