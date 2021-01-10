Telegram uygulamasını ingilizce kaldı! Türkçe’ye çevirme

WhatsApp uygulamasına gelen son gizlilik güncellemesi şartlarından sonra Telegram uygulamasına geçiş yapanların sayısı oldukça fazla oldu. Bu yazımızda sizlere Telegram uygulaması Türkçe’ye nasıl çevrilir konusunda bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak ilk yüklediğinizde otomatik olarak İngilizce dili kalmaktadır.

Daha sonradan yapacağınız bu kaç ufak işlem ile Türkçe’ye çevirebilirsiniz.

İlk olarak Telegram uygulamasını açınız. Uygulamayı açtıktan sonra elinizi ekranın solundan sağına doğru çeviriniz. Yukarıdaki ekrandaki gibi bir ekran görüntüsü göreceksiniz. Buradan “Ayarlar” sekmesine tıklayınız. Gelelim ikinci aşamaya.

Yukarıdaki gibi ekran görüntüsünde kırmızı kare içinde olan “Dil” kategorisine giriş yapınız. Bu bölüme girdiğiniz diller listesi açılacaktır. Siz buradan Türkçe’yi yada seçeceğiniz başka dil varsa artık bu kısımdan seçebilirsiniz.

Telegram hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.