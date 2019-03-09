Telefonu hızlandıran 3 uygulama önerisi

Android telefonunuzun yavaşlamasından mı şikâyetçisiniz? Telefonunuz artık daha çok takılıyor ve uygulamaları da yavaş mı açıyor? Bu durum çok can sıkıcıdır, telefonunuzun ilk aldığınızda ki gibi, hızlı olmasını sağlamak mümkün mü?

CCleaner: Etkili Bir Temizlik Uygulaması

CCleaner Android temizleme ve hızlandırıcı uygulamalar içinde dikkat çeken diğer bir uygulamadır. Bu uygulamada, telefonunuzdaki gereksiz dosyaları siler ve size boş alan yaratır ve bu işlemi tek bir dokunuşla yapabilirsiniz.

CCleaner ile ayrıca, tarayıcı geçmişi, uygulama önbelleği ve eski arama günlüklerini silerek, telefonunuzu hızlandırmanız mümkün olabilmektedir.

CCleaner uygulamasının kötü taraflarından birisi ise, arka plan kaynaklarını kullanır ve Ram ve Pil tüketiminizi arttırır. CCleaner ücretli Pro sürümü ile daha fazla özelliği kullanmanıza izin verir.

360 ° Booster & Cleaner: Android Optimizer, Temizleyici ve Hızlandırıcı

360 Booster & Cleaner uygulaması, Android cihazınızın hızlandırmak için, çok sayıda özelliğe sahiptir. Ayrıca bu uygulamayı kullanarak, istenmeyen dosyaları ve uygulamaları da telefonunuzdan kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

360 Booster & Cleaner uygulaması, cihazınızda yer alan tüm uygulamalar, oyunlar ve fotoğraflarınıza kadar birçok şeyi optimize edebilmektedir. Ayrıca istemediğiniz uygulamaları da tek bir dokunuşla kaldırabilirsiniz.

Norton Clean: Önbellek ve Artık Dosyaları Silme ve Hızlandırıcı

Norton, bilgisayarlar için geliştirdiği Antivirüs uygulamalarından tanıdığımız Norton tarafından mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan bir optimize edici, gereksiz dosyaları silen ve hızlandırıcı bir uygulamadır. Android işletim sisteminin 4.1 ve üzerindeki sürümlerde çalışmaktadır.

Norton ile mobil cihazınızdaki önbellek dosyalarını temizleyebilir ve gereksiz dosyaları temizleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Norton uygulamasını diğer uygulamalardan ayıran, güzel özelliklerinden birisi de, Android Paketi olarak bilinen (.apk) dosyalarını da kaldırmasıdır.