Telefonlarda Göz Konforu Nasıl Açılır? Göz Konforu Nedir?

Kitap okuma söz konusu olduğunda çoğunluk tarafından hala fiziksel olarak kitap okuma tercih edilse de, hem artan kitap fiyatları olsun hem de elektronik cihazların kolay ulaşılabilirliği olsun, telefon üzerinde bir şeyler okumak artık çok da garipsenmiyor. Fakat telefonunuzdan okuma yaparken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri de ekran ayarlarında bulunan göz konforu seçeneği.

Göz Konforu Ne İşe Yarıyor?

Göz konforu özelliği göz yorgunluğunu hafifletme amaçlı bir özelliktir. Bu işlemi ekrandaki renkleri daha sıcak bir tonda göstererek gerçekleştirir.

Nasıl Açılır?

Bazı telefonlarda farklılık gösterse de çoğu zaman Ayarlar>Ekran>Göz konforu yolunda bulunmakta. Eğer bulamazsanız arama kısmına “göz konforu” yazarak ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz renk sıcaklığı ayarlarıyla oynayarak gözünüze en uygun seçeneği seçebilirsiniz ya da zamanlamayı açabilirsiniz.