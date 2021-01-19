Telefondaki videoları ve fotoğrafları bilgisayara aktarma

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Bu yazımızda sizlere Android akıllı telefonlarında fotoğrafların ve videoların bilgisayara nasıl aktarabileceğiniz konusunda bilgi vermek istedik. Ne kadar telefon hafızası yüksek olsa da bir süre sonra hafıza doluyor ve telefon yavaşlamaya başlamaktadır.

Aşağıdaki işlemi Samsung’un tüm modelleri, Xiaomi’nin tüm modelleri v.s. Android kullanan her telefonda uygulayabilirsiniz.

Fotoğraf ve video bilgisayara yedekleme adımları?

İlk olarak Google Play Store sayfasında airmore uygulamasını yükleyiniz. Airmore uygulaması basit bir şekilde yedek almanızı sağlamaktadır.

Uygulamayı yükledikten sonra www.airmore.com adresine giriniz. Uygulamayı çalıştırın ve karekod ile eşleştiriniz.

Eşleştirme yapıldıktan sonra bilgisayardan detaylı bir ekran açılacaktır. Örnek olarak bir ekran görüntüsü ekledik.

Karşınıza bu ekran çıktığı zaman yedeğini almak istediğiniz kategoriye giriş yapınız. Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki adımları takip ediniz.

Yukarıdaki gibi bütün videoları işaretledikten sonra üst tarafta bulunan dışa aktar butonuna basınız. Bir süre sonra tüm videolarını inmeye başlayacaktır.

Airmore uygulamasını uzun zamandır kullanmaktayız. uygulama hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.