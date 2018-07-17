Telefonda Galeri yok!

Android işletim sistemine sahip birçok akıllı telefon modellerinde galeri dosyası bulunmaktadır. Telefon ile çektiğiniz video ve fotoğraflar, telefon ile almış olduğunuz ekran görüntüleri, WhatsApp yada herhangi bir yol ile gelen görsel medyalarınızın hepsi Galeri klasöründe bulunmaktadır.

Fakat bazı Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda galeri bulunmamaktadır. Galeri yerine Google Fotoğraflar’ı kullanmanızı önermektedir. Kullanıcılar Google fotoğrafları kullanmak istemiyor olabiliyor. Nedeni ise Google fotoğrafları kullandığınızda eşleşme varsa fotoğraflarınızı Google ile paylaşmış oluyoruz. Bunun için galeri tarzı birşey kullanmak daha mantıklı gelmektedir.

Google Play Store’da en iyi galeri uygulaması kesinlikle ES Dosya Yöneticisidir. Bu uygulama sadece size fotoğraflarınızı görüntülemekle kalmıyor, birçok aklınıza gelebilecek her türlü işlemi rahatlıkla yaptırmaktadır. Örnek vermek gerekirse microSD karttan telefon hafızasına dosyalarınızı kolayca aktarabilirsiniz. Bunun gibi birçok ayrıntılı özelliği bulunmaktadır.

ES Dosya Yöneticisi 100 milyondan fazla indirme oranına sahiptir. Genellikle General Mobile kullanıcıların en çok tercih ettiği 3.parti uygulamasıdır.

ES Dosya Yöneticisi uygulamasını indirmek için Google Play Store’a girip uygulamanın ismini aratıp indirmeniz yeterli olacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)