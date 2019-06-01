Telefon suya düşünce ne yapmalı? Sorusu, herkesin bir fikrinin olduğu ancak genel olarak yanlış cevaplarla çözüme kavuşturulmak istenen bir sorudur.
Telefon suya düştüğü zaman öncelikle doğru bilinen yanlışlardan uzak durmak gerekir. Peki, nedir bu doğru bilinen yanlışlar?
Telefonun suya düşmesiyle birlikte bu suyun telefon içerisinde yayılmasını önlemek ve parçalara zarar vermesinin önüne geçmek adına telefonun bir an önce kurutulması gerektiği fikri aklar gelir. Bunun için de saç kurutma makineleri kullanılır ve telefon saç kurutma makinesiyle kurutulmaya başlanır. Saç kurutma makinesi her şeyden önce telefonunuzun iç donanımından tutunda, dış aksamına, dokunmatiğe ve daha birçok parçaya zarar verir. Ayrıca telefonunuzun içerisinde su damlacıklarının daha çok yayılmasına sebep olur. Bu nedenle saç kurutma makinesi fikrini kesinlikle aklınızdan çıkarmanız gerekir.
Bununla birlikte telefonun içine giren suyun çıkarılması için elektrik süpürgesi kullanımına gidilir. Bu nedenle telefonun jack, şarj vb. girişlerine elektrik süpürgesi ile bir nebze vakum yapılır. Elektrik süpürgesi de yine iç aksamın ve donanımların zarar görmesine neden olan bir başka yanlış bilinen doğru olarak kabul edilir. Peki, telefon suya düşünce ne yapmalı? Hangi yöntem telefonun sağlıklı bir şekilde kurtarılma şansını arttırır?
Telefon Suya Düşünce Yapılması Gerekenler
- Öncelikle telefonunuzu hızlı bir şekilde kapatmanız ve bu sayede iç donanımın daha fazla zarar görmesini önlemeniz gerekir.
- Islak veya nemli olmayan bir havluyla telefonunuzu kurulayın.
- Telefonunuzu ayırabildiğiniz kadar parçalara ayırın.
- Mümkünse bataryasını çıkarın, sim ve hafıza kartlarını çıkarın. Kısacası, telefonu en çıplak hale getirin.
- Kulak çöpü veya kürdanlı pamuk vasıtasıyla ulaşabildiğiniz noktalara kadar her yeri silin. Ayrıca kulak çöpünü veya kürdanlı pamuğu sık sık yenilemeyi ihmal etmeyin.
- Silika jel dolu bir kap içerisine telefonunuzu koyun ve bu jelin telefonunuzun nemini almasını bekleyin. Silika jele ulaşma imkanı olmayanlar, pirinç ve vakumlu bir poşetten yararlanabilirler. Pirinci bir poşetin içerisine koyun ve ardından telefon gözükmeyecek şekilde pirincin içine saklayın. Poşeti kapatıp, vakumlamanızın ardından telefonunuzun nemden arınmasını bekleyin. Eğer pirinç hava alırsa, nemi emme özelliğini yitirir. Bu nedenle vakumlu bir poşet içerisinde bekletilmesi gerekir.
- Telefonunuzun en az 48 saat silika jel veya pirincin içerisine beklemesi gerekir. 48 saat sonrasında telefonunuzu şarja takmanız ve tamamen dolmasını beklemelisiniz. Şarjı dolduktan sonra ise telefonunuzu açmayın deneyin.
Telefonunuz yapmış olduğunuz bu işlemler neticesinde en az seviyede zarar görmüş olacaktır ancak yine kesin çözüm olduğunu söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte telefonunuzun suya düşmesinin hemen ardından bu işlemleri uygulamanız gerekir. Aksi takdirde telefon suya düşünce ne yapmalı? Sorununuz bir miktar hüsranla sonuçlanabilir.
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