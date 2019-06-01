Telefon suya düşünce ne yapmalı? Sorusu, herkesin bir fikrinin olduğu ancak genel olarak yanlış cevaplarla çözüme kavuşturulmak istenen bir sorudur.

Telefon suya düştüğü zaman öncelikle doğru bilinen yanlışlardan uzak durmak gerekir. Peki, nedir bu doğru bilinen yanlışlar?

Telefonun suya düşmesiyle birlikte bu suyun telefon içerisinde yayılmasını önlemek ve parçalara zarar vermesinin önüne geçmek adına telefonun bir an önce kurutulması gerektiği fikri aklar gelir. Bunun için de saç kurutma makineleri kullanılır ve telefon saç kurutma makinesiyle kurutulmaya başlanır. Saç kurutma makinesi her şeyden önce telefonunuzun iç donanımından tutunda, dış aksamına, dokunmatiğe ve daha birçok parçaya zarar verir. Ayrıca telefonunuzun içerisinde su damlacıklarının daha çok yayılmasına sebep olur. Bu nedenle saç kurutma makinesi fikrini kesinlikle aklınızdan çıkarmanız gerekir.

Bununla birlikte telefonun içine giren suyun çıkarılması için elektrik süpürgesi kullanımına gidilir. Bu nedenle telefonun jack, şarj vb. girişlerine elektrik süpürgesi ile bir nebze vakum yapılır. Elektrik süpürgesi de yine iç aksamın ve donanımların zarar görmesine neden olan bir başka yanlış bilinen doğru olarak kabul edilir. Peki, telefon suya düşünce ne yapmalı? Hangi yöntem telefonun sağlıklı bir şekilde kurtarılma şansını arttırır?

Telefon Suya Düşünce Yapılması Gerekenler