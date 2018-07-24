Tek eksiği kurşun geçirmez Blackview BV6000 fiyatı netleşti

Ben telefonu çok hor kullanırım, düşmesine kalkmasına dikkat etmiyorum, çalıştığım ortam telefonunuzu korumaya engel oluyorsa Blackview BV6000 modeli tam size göre diyebiliriz.

Tasarımı herkese göre iyi gelmeyebilir fakat sağlamlık yönünden sosyal medyada oldukça videolar bulunmaktadır.

Youtube’da Blackview BV6000 modeli oldukça sert testlere tabi tutuluyor. İlk olarak çamur havuza sokuluyor ve güzelce çamura bulanması sağlanıyor. Daha sonra bir çeşmenin altında güzelce yıkanıyor. Telefona hiç birşey olmuyor. Dediğimiz gibi çalıştığı ortam sert koşullar içeriyorsa bu telefon oldukça dayanıklı.

Blackview BV6000 teknik özelliklerine baktığımızda ise 4.7 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor. Bu telefonu 4500 mAh’lık bir bir batarya güç sağlamaktadır.Performans olarak ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755 chipset bulunuyor. 3 GB RAM ile başarılı bir hız hedefliyor. 32 GB dahili depolama hafızası ile gelirken bu hafızayı hafıza kartı ile artırabilirsiniz.

13 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunmaktadır. 4.5G ve NFC desteğininde olduğunu hatırlatalım. IPX8 sertifika ile suya dayanıklılığı ve IP6X sertifika ile toza karşı dayanıklılığı vardır. Blackview BV6000 modelinde parmak izi okuyucusu bulunmamaktadır. Büyük ihtimal sağlamlık yönünde parmak izi okuyucu özelliği bulunmuyor.

2017 yılında piyasaya çıkan bu modeli 2500 TL civarlarında satılmaktadır.

Bu model tasarım yada performans telefonu değildir. Tamamen darbelere ve doğa koşullarına sağlamlık yönünden üretilen bir akıllı telefon olduğunu hatırlatalım. Zaten youtube’da videoları izlediğinizde ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

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