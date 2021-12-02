Bilim ve Teknoloji

Tecno Spark 6 alınır mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Aralık 2021
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Bu yazımızda sizlere Tecno Spark 6 modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Televizyonlarda A101’e gelen bu ürünün reklamları çıkmaya başladı. Almak isteyenler için ufak bir inceleme yapmak istedik.

6.8 inçlik IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır. 263 PPI Piksel yoğunluğunda 69 Hz ekran yenileme hızı bulunmaktadır. Bu telefonu 5000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 18 W hızlı şarj gücü bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Performansa geçtiğimizde ise 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G70 chipset bulunmaktadır. 4 GB RAM ile orta segment bir performans hedeflemektedir. Grafik işlemcisi ise Mali-G52 yer almaktadır.

Tecno Spark 6 kamera donanıma geçtiğimizde ise 16 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. 144p 30 fps çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. Yavaş çekim özelliği yer almaktadır. İkinci ve üçüncü arka kamera çözünürlüğü 2 MP‘dir. Dördüncü arka kamera ise 0.3 MP‘dir.

Ön kamera ise 8 MP ve 1080p video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Radyo ve parmak izi okuyucusu olan bu telefon 202 Eylül ayında piyasaya çıkmıştır. İnternette fiyatına baktığımızda ise 2499 TL ile 2699 TL aralığında fiyatı olduğunu görüyoruz.

Bu telefonda PUBG Mobile tarzı yüksek grafik isteyen oyunları oynayamazsınız. Diğer oyunlarda sıkıntı çıkarmayabilir. Ama sosyal medya uygulamaları, film izleme gibi rutin kullanımları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bütçeye göre baktığınızda fiyat olarak alınabilecek bir telefondur. Bu işlemciyi kullanan birçok telefonun fiyatı bu bant aralığında yer almaktadır. Grafik işlemcisini Samsung Galaxy A31 ve A32 modellerinde de görebilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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