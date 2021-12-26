Tasarım harikası: Huawei Pocket fiyatı ve özellikleri açıklandı

Bu sefer sizlere Huawei P50 Pocket akıllı telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Bu model henüz Türkiye’ye gelmedi. Katlanabilir ekran tasarımı ile Huawei bu sektörde olduğunu gösterdi. Kısaca özelliklerine bakalım.

İlk olarak 6.9 inçlik oldukça dev bir OLED ekran bulunuyor. 442 PPI Piksel yoğunluğundaki bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir.

İkinci ekran ise 1.04 inç ve 328 PPI Piksel yoğunluğundadır. Bu telefonu 4000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 40 W hızlı şarj teknolojisi ile kısa sürede şarj edebilirsiniz. Kamera donanımına geçtiğimizde ise 40 megapiksellik bir arka ana kamerası bulunmaktadır. 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 13 MP, Üçüncü arka kamera 32 MP’dir. Ön kamer ise 10 MP’dir ve 2160p video kaydı yapabilirsiniz.

Cihazın 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri mevcut.

Huawei P50 Pocket fiyatı ne kadar?

Huawei P50 Pocket Türkiye fiytı henüz resmi olarak açıklanmadı. Yurt dışı fiyatın baktığımızda ise 8 GB RAM ve 256 GB olan modeli 1400 dolar, 12 GB RAm ve 512 GB depolama hafızasına sahip olan modeli ise 1700 dolar civarındadır. Türkiye satış fiyatı vergiler ile ne kadara gelecek göreceğiz.