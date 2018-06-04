Tahmini Galaxy Note 9 kılıfları

Samsung Galaxy Note 9 modeli tanıtıldıktan sonra Galaxy Note 9 aksesuarlarının neler olacağı şimdiden çok merak edilmektedir. Teknoscrool.com olarak önceki Note serilerinde çıkan kılıf çeşitlerine dayanarak sizlere ufak bir bilgi vermek istedik.

Galaxy Note 9 resmi olarak tanıtılmadı fakat Note 9 kılıfları az çok belli diyebiliriz. Samsung genellikle Note serilerine ve diğer modellerine orjinal kılıf çeşitlerini aynı tutmaktadır.

Galaxy Note 9 Clear View kapaklı kılıf

Bu kılıf her sene Samsung’un modellerine uygun çıkardığı bir kılıf modelidir. Bu kılıfı taktığınızda kılıf kapağına saat ve tarih bilgileri yansımaktadır. Bu kılıf çeşidini genellikle film ve video izleyenler tercih ediyor. Tercih etmesinin en büyük sebebi ise telefonu yatay bir şekilde tutmasıdır.

Galaxy Note 9 LED göstergeli kılıf

Bu kılıf çeşidi Samsung’un en popüler kılıf çeşidi diyebiliriz. Kılıfın kapağına saat,tarih ve bildirimleri LED olarak yansıttığı için çok havalı bir görüntü çıkarmaktadır.

Galaxy Note 9 Alcantara Kılıf

Bu kılıf çeşidi telefonu komple sarmıyor. Arka ve yan tarafları kapatıyor ve süet benzeri bir yapı olduğu için telefonu tutan kişinin hoşuna gitmektedir.

Tabi bu çeşitler Samsung’un orjinal kılıf çeşitleri olabilir.Yan sanayi olarakta çok başarılı Galaxy Note 9 kılıfları olacağını düşünüyoruz. Mesela orjinal olmayıp Galaxy Note 9 silikon kılıf çeşidi büyük ihtimal çok tercih edilecektir. Hem uygun fiyat hem telefonu koruduğu için popüler olmaktadır. Orjinal olmayıp diğer popüler olacak olan çeşit ise kesinlikle Galaxy Note 9 cüzdan kılıf olacaktır. Note serisi telefonlar büyük olduğu için ekstradan yanınızda cüzdan ve para taşımak zor olmaktadır. Note 9 cüzdan kılıf ile para ve birkaç kartınızı kılıfta taşıyarak rahat edebilirsiniz.

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