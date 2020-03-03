Suriye’de hangi savaş uçakları var?

Bu yazımızda sizlere Suriye’de hangi tip savaş uçaklarının olduğunu yazacağız. Bildiğiniz üzere Suriye’nin en büyük destekçisi Rusya’dır. Haliyle Suriye’de Rus savaş uçakları bulunuyor. Wikipedia’da yazan bilgileri sizlere kısaca ileteceğiz.

MİG-23

Bu savaş uçağı 1970 yılında hizmete girmiştir. Rus’lar tarafından 5.047 adet üretilmiştir. Tek ve iki kişilik kullanılmaktadır. Üretimi 1980 yılında tamamlanmıştır.

SU-24

Yine bir Rus uçağı olan SU-24 modeli 1970 ve 1980 yılların favori uçaklarındandı. Birçok ülkede kullanılan bu uçak modeli Suriye’de 20 adet olduğu Wikipedia’da yazmaktadır.

SU-17

Sovyet yapımı bir savaş uçağıdır. 1970 yılında hizmete giren bu uçağı birçok ülke kullanmaktadır.

Uçağı bazı özellikleri

Mürettebat: 1

Uzunluk: 19.02 m

Kanat açıklığı: 10.02 m

Yükseklik: 5.12 m

Kanat alanı: 34.5 m²

Boş ağırlık: 12,160 kg

Azami kalkış ağırlığı: 19,430 kg

Motor: 1 × Lyulka AL-21F-3 turbojet

Silahlar:

2 × 30 mm NR-30 top

Çeşitli roket, füze ve bombalar