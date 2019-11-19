Steam Açılmıyor Sorununun Çözümü

Steam, Valve tarafından geliştirilen çok oyunculu dijital bir oyun marketidir.

Son dönemlerde oldukça rağbet görmekte olan platformun en önemli özelliği, gerek destek hizmetleri ve kaliteli altyapısı ile oyunculara sunduğu imkanlar, gerek indirimli ve uygun fiyatlarıyla kullanıcılarına güzel deneyimler yaşatmasıdır. Bu dijital platformun, kullanıcıların kullandığı arayüzünde ise zaman zaman bazı sorunlar meydana gelmektedir. Bunlardan biri de Steam’in bazı bilgisayarlarda açılmama sorunudur. Aşağıda bazı çözümler listelenmiştir.

1- Yeniden Yüklemek

Eğer sorununuz kronik olarak devam ediyor ve programın kendisinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, bilgisayarın denetim masasına girerek buradan “program ekle/kaldır” kısmından Steam’i seçip kaldırabilirsiniz. Daha sonra internetten Steam yazıp aratarak tekrar yükleyebilirsiniz. Çoğu sorunu ortadan kaldıran bir yöntemdir ve daha önceden satın aldığınız oyunlar yerinde durmaya devam eder.

2- Kararsız Hale Gelmiş Uygulamayı Kapatmak

Uygulama bazen bilgisayarın performansına bağlı olarak kararsız hale gelebilir. Bu gibi durumlarda uygulama aslında bilgisayarda açık olmasına karşın kilitlenmiştir ve kullanıcı bir türlü açamaz. Yapabileceğiniz 2 şey var.

1- Bilgisayar ekranının sol alt kısmında bulunan görev çubuğundan o anda çalışmakta olan Steam’ın üzerine mouse’un sağ tuşu ile tıklayıp “kapat” diyebilirsiniz.

2- ctrt + alt + delete tuş kombinasyonunu kullanarak görev yöneticisini açıp “işlemler” kısmına girip “steam.exe” dosyasını bulup bu işlemi sonlandırabilirsiniz.

Bunlardan birini yaptıktan sonra kararsız hale gelmiş Steam kapanacaktır. Tekrar açmayı deneyin.

3- Güvenli Mod İle Yeniden Kurulum

Steam’i yeniden yüklemenize rağmen tepki alamıyorsanız, bilgisayarınızda bir program veya mekanizma Steam’in açılmasını engelliyor olabilir. Bu sorunu aşmanın en iyi yolu güvenli modda işlem yapmaktır.

Bunu yapabilmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1- Bilgisayarınız açıkken “windows tuşu” ve “R” tuşuna aynı anda basarak “çalıştır” uygulamasını açın.

2- Çıkan kutucuğa “steam://flushconfig” yazın ve entere basın. Çıkan uyarı kutucuğuna “tamam” diyerek yeniden yüklemeyi gerçekleştirin.

3- Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yeniden başlarken sürekli “F8” tuşuna basarak güvenli moda geçin.

4- “Shift” tuşuna basılı tutarak seçenekleri açın ve “güvenli modda başlat” diyin.

5- Bilgisayar güvenli modda başladıktan sonra görev çubuğuna “sistem yapılandırması” yazıp sistem yapılandırmasına girin. Ön yükleme sekmesine tıklayarak “güvenli ön yükleme” seçeneğini seçin ve “ağ” yazan kısmın karşısına tik koyun.

6- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.