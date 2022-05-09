Soru: Twitter sayfanın en başa dönmesi

Sitemizi takip edenler Xiaomi Mi 11T modelini kullandığımız bilmektedir. Bugün kendi sorunumuz ile ilgili çözüm bulabilmek adına bu yazıyı açmak istedik.

Twitter uygulamasında herhangi bir kişinin sayfasına girdiğimizde, sayfanın aşağısına doğru indikten sonra yorumları okurken ya da video izledikten sonra bir geri yaptığımızda otomatik olarak sayfanın en başına geliyor. Bu sefer kaldığımız yeri bulamıyoruz ve çok fazla sayfayı aşağıya kaydırmak ile zaman gidiyor.

Twitter uygulamasında böyle bir sorun ile karşılaşan olursa bize yorum yazarak ulaşabilirse çok memnun oluruz. İnternetten ufak bir araştırma yaptığımızda eski sürümleri yükleyip bu sorunun düzeldiğini yazan olmuş. Twitter’ın eski sürümlerini indirip sorunu devam edenlerin olduğunu da gördük.

Bir kullanıcı bizim ki gibi aynı sorun ile karşılaştığını ve Twitter 9.39.0-beta.5 sürümü ile sorunun şimdilik olmadığını yazmış. Tabi daha sonra sorunun devam edip etmediğine dair herhangi bir ekstra bilgi yazmamış.