Soru: Spotify kendi kendine şarkı değiştiriyor

Hikmet isimli bir ziyaretçimiz bize bir mail göndermiştir.

Soru: Spotify kullanıyorum. Fakat zaman zaman Spotify müzik dinlerken kendi kendine sürekli şarkı değişiyor. Bu durum son zamanlarda çok fazla denk gelmeye başladı. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?

Cevap: Biz Spotify kullanmadığımız için başımıza böyle bir durum gelmdi. Fakat internette araştırdığımızda bu tarz sorun ile karşılaşanların olduğunu gördük. Genel olarak hesapların başkaları tarafından kullanıldığı zaman bu sorun ortaya çıktıklarını belirtmiştlerdir. Çözüm olarak ise Spotify arayüzüne giriş yaptıktan sonra “Ayarlar” kategorisine gelip tüm cihazlardan oturumu sonlandıra tıklayıp, son olarak çıkış yapmadan önce Spotify şifrenizi değiştiremeniz gerekiyormuş. Bu şekilde genel olarak sorunun düzeldiklerini söylemişler.

Bu sorun ile karşılaşan ve bu şekilde çözüme ulaşan olursa bize yorum olarak sonucu bildirirse çok memnun oluruz.