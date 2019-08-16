Soru: Pocophone F1 ısınma durumu nasıl?

Mail üzerinden gelen bir soruyu cevaplamak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız.

Yazılarımızda herhangi bir sorunu olursa Pocophone F1 için çekinmeden sorabileceğinizi her yazımızda iletmiştik. Pocophone F1 almayı planlayan bir ziyaretçimiz ısınma sorunu olup olmadığını danışmak istemiştir.

Telefonu ilk aldığımızda gram ısınma problemimiz yoktu. Fakat gelen son güncelleme 10.3.6’dan sonra ısınma problemi yaşanmaya başladı. Tabi bu ısınma problemi telefon yanacak seviyesinde değildir. Güncelleme gelmeden önce telefon ısınmasını hissetmiyordunuz. Son sistem güncellemesinden sonra ısındığını hissediyorsunuz fakat sizi rahatsız edecek seviye değildir. Maalesef akıllı telefonlara gelen güncellemelerin bazıları sorunlar çıkarmaktadır. Ama kalıcı olmadığı için ön yargılı yaklaşmak gerekmiyor.

Yeni gelecek olan iyi bir güncelleme ile Xiaomi Pocophone F1 ısınma sorunu kalmayacağını düşünüyoruz.