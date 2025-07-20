Bilim ve Teknoloji

Snapdragon 8S gen 4 mü daha güçlü yoksa Snapdragon 8 Elite mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
0 2 dakika okuma süresi

Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8s Gen 4’e kıyasla daha güçlü bir işlemcidir. İşte iki yonga seti arasındaki temel farklar ve performans karşılaştırması:

Temel Farklar

CPU Mimarisi ve Hızı:

Snapdragon 8 Elite: Qualcomm’un özel Oryon çekirdeklerini kullanır ve 2+6 (2 yüksek performanslı + 6 verimlilik) çekirdek yapılandırmasına sahiptir. Ana çekirdek hızı 4.32 GHz’e kadar çıkabilir. 3nm üretim süreciyle daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunar.

Snapdragon 8s Gen 4: ARM Cortex tabanlı Kryo çekirdekleri kullanır (1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz, 3x Cortex-A720 @ 3.0 GHz, 2x Cortex-A720 @ 2.8 GHz, 2x Cortex-A720 @ 2.02 GHz). 4nm sürecine dayanır, bu da 8 Elite’e göre biraz daha az verimli.

GPU Performansı:

Snapdragon 8 Elite: Adreno 830 GPU’su, 3 dilim (slice) ve 1536 ALU içerir. Oyunlarda %40 daha yüksek performans ve %40 daha iyi enerji verimliliği sunar. Unreal Engine 5.3 Nanite desteği, gerçek zamanlı ışın izleme ve Game Super Resolution 2.0 gibi özelliklerle üst düzey oyun performansı sağlar.

Snapdragon 8s Gen 4: Adreno 825 GPU’su, 2 dilim ve 1024 ALU ile donatılmıştır. Işın izleme ve Game Super Resolution gibi özellikleri destekler, ancak 8 Elite’in GPU’suna kıyasla daha düşük performans sunar (örneğin, 3DMark Steel Nomad Light testinde 8 Gen 3’ü hafifçe geçse de, WildLife Extreme’de geride kalır).

Benchmark Sonuçları:

AnTuTu: Snapdragon 8s Gen 4, yaklaşık 2.05 milyon puan alırken, Snapdragon 8 Elite 2.5-3 milyon aralığında puanlar alıyor.

Geekbench: 8 Elite, tek çekirdekte ~3200, çok çekirdekte ~10,000 puan alırken; 8s Gen 4, tek çekirdekte ~2263 ve çok çekirdekte ~7414 puan alıyor. 8 Elite, özellikle çok çekirdekli işlemlerde açık ara önde.

Oyun Performansı: 8s Gen 4, PUBG gibi oyunlarda 100-115 FPS sunabilir (soğutucu ve GFX aracıyla). Ancak 8 Elite, Genshin Impact ve Honkai Impact 3rd gibi ağır oyunlarda daha yüksek kare hızları ve daha az FPS düşüşü sağlar.

AI ve Bağlantı:

Snapdragon 8 Elite: Daha güçlü Hexagon NPU (INT4-FP16 desteği) ile gelişmiş yapay zeka özellikleri sunar (ör. gerçek zamanlı asistan, kişiselleştirme). Snapdragon X80 modemle 10 Gbps 5G hızı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve UWB desteği var.

Snapdragon 8s Gen 4: Hexagon NPU’su, 8 Elite’e kıyasla daha az gelişmiş AI özellikleri sunar. Snapdragon X70 modemle 4.2 Gbps 5G hızı, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 destekler, ancak UWB ve 6x taşıyıcı birleştirme gibi özellikler eksik.

Kamera ve Medya:

8 Elite: 320 MP’ye kadar kamera desteği, 8K@60fps video kaydı, gerçek zamanlı nesne kaldırma ve HDR füzyonu sunar.

8s Gen 4: 200 MP kamera desteği ve 4K@60fps video kaydıyla sınırlıdır.

Enerji Verimliliği:

8 Elite, 3nm süreci sayesinde %44 daha iyi enerji verimliliği sağlar, ancak yüksek yük altında (ör. oyun/emülasyon) daha fazla güç tüketebilir (45% daha fazla TDP).

8s Gen 4, 4nm süreciyle 8 Gen 3’e yakın enerji verimliliği sunar, ancak 8 Elite’in düşük yüklerdeki verimliliğine ulaşamaz.

Hangi Daha Güçlü?

Snapdragon 8 Elite, CPU, GPU, AI ve bağlantı özelliklerinde açıkça daha güçlü. Flagship cihazlar (ör. Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13) için tasarlandı ve en yüksek performansı sunuyor.

Snapdragon 8s Gen 4, üst-orta segment cihazlar (ör. Xiaomi CIVI 5 Pro, Realme GT Neo 7, Galaxy S25 FE) için optimize edilmiş, fiyat/performans odaklı bir yonga. 8 Gen 3 ile benzer performans sunarken, 8 Elite’in gerisinde kalıyor.

Hangi Durumda Tercih Edilmeli?

8 Elite: Amiral gemisi performans, en yeni oyunlar, gelişmiş AI, 8K video ve üst düzey bağlantı (10 Gbps 5G, UWB) isteyenler için ideal.

8s Gen 4: Daha uygun fiyatlı telefonlarda (500-800 USD) yüksek performans arayanlar için yeterli. Günlük kullanım, orta-ağır oyunlar ve çoklu görevler için 8 Gen 3’e yakın bir deneyim sunar.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
0 2 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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