Sizce Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon fiyatı ne kadar?

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Akıllı telefon modelleri yelpazesi o kadar geniş ki her türlü fiyata akıllı telefon bulabiliyorsunuz.

Bu yazıda sizlere Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefonun özelliklerinden ve fiyatından bahsetmek istiyoruz. Birçok kişi zaten bu telefonun özelliklerini okuduğunda kesinlikle kullanamam diyecektir. Fakat bütçeye göre alabileceklerin olduğunu biliyoruz. Zaten bu telefonu alan kişi konuşma ve sosyal medya harici işlemler yapmayan kullanıcılar olacağını tahmin ediyoruz.

Modelimizin adı Prestigio MultiPhone 5450

4.5 inç TFT LCD ekran

218 PPI Piksel yoğunluğu

Ekran/Gövde oranı % 62.15

1500 mAh kapasitesinde batarya

Bataryası değiştirebiliyor

Arka Kamera 5 MP (720P video kaydı)

Ön Kamera 0.3 MP (480p video kaydı)

1.2 GHz 2 Çekirdekli MeidaTek MT6572 chipset

512 MB RAM

4 GB dahili depolama hafızası

Hafıza kartı takılabiliyor

4.5G Maalesef yok

Radyo (var)

Çift Hat kullanılabiliyor.

Yukarıdaki özelliklere baktığınızda rahatlıkla WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanabilirsiniz. Prestigio MultiPhone 5450 akıllı telefon 299 TL’den satılmaktadır. Tuşlu telefonlarında bu fiyatlara yakın olduğunu düşünürsek gayet uygun bir fiyat diyebiliriz.