Ses Yükseltici Mobil Uygulama

Bazı durumlarda telefonumuzun hoparlöründen ya da kulaklığından beklediğimiz performansı alamayabiliyoruz. Bu beklenti bazen ses kalitesi, bazen mikrofon kalitesi, bazen de sesin şiddeti ile ilgili olabiliyor. Eğer cihazınızla ilgili olan şikayetiniz sesin yeterince yüksek olmaması ise size iyi bir haberimiz var! Bu yazımızda size bir yazılım sayesinde cihazınızı görebileceği maksimum sese yükseltmeye çalışacağız.

Önemli Not

Bu yöntem her ne kadar işe yarar olsa da, eğer sınırları çok zorlarsanız, uzun vadede hoparlörünüzün ya da kulaklığınızın sağlığı açısından olumsuz sonuçlanabilir. Bu sebeple elinizden geldiğince ince ayar yapmaya çalışın ve gereğinden fazla kullanmamaya dikkat edin.

Nasıl Yapılır?

Biz Android’de bulunan bir uygulama üzerinden göstereceğiz fakat piyasada bulunan çoğu uygulama bu işi aynı şekilde görebiliyor.

1) Google Play Store’a “Ses Yükseltici Soulsapp” yazıyoruz ve aşağıdaki görselde gösterdiğimiz uygulamayı indiriyoruz.

2) Gerekli izinleri veriyoruz ve uygulamanın ana sayfasına ulaşıyoruz.

3) Açılan ekranda çember şeklindeki barı ilerleterek ya da aşağıdaki yüzdelik değerlerle oynayarak dilediğiniz gibi sesi yükseltip alçaltabilirsiniz.

Uygulamayı kapattığınız zaman ses eski haline dönecektir.

Yazının başında uyardık fakat yeniden hatırlatmakta fayda var, çok yüksek ayarlarda kullanmamanızı cihazlarınızın sağlığı açısından tavsiye etmiyoruz.