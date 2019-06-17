Selfy 10 GB 33 TL nasıl katılırım? Şartları nelerdir

Türk Telekom Selfy 10 GB paketi televizyonlarda çık sık görmekteyiz. Günümüzde internet paketleri çok önemlidir. Sosyal medya platformları arttıkça paketler yetersiz gelmektedir. Bu konuda Selfy imdada yetişiyor.
Avantajlı paket içeriği ile hemen hemen herkesin dikkatini çekmiştir. Bu yazıda sizlere Selfy 10 GB paketine üye olma şartlarından bahsetmek istiyoruz. Maalesef bu pakete herkes geçiş yapamıyor.
Selfy 10 GB 33 TL internet paketi katılım detayları
Yukarıdaki bilgiler Selfy resmi internet sitesinden alınmıştır. Daha fazla detay için Self resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.