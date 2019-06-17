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Selfy 10 GB 33 TL nasıl katılırım? Şartları nelerdir

tarafından 17 Haziran 2019 Tarihinde eklendi

paketi televizyonlarda çık sık görmekteyiz. Günümüzde internet paketleri çok önemlidir. Sosyal medya platformları arttıkça paketler yetersiz gelmektedir. Bu konuda imdada yetişiyor.

Avantajlı paket içeriği ile hemen hemen herkesin dikkatini çekmiştir. Bu yazıda sizlere Selfy 10 GB paketine üye olma şartlarından bahsetmek istiyoruz. Maalesef bu pakete herkes geçiş yapamıyor.

Selfy 10 GB 33 TL internet paketi katılım detayları

  • Bu pakete geçmeniz için ilk olarak Selfy üyesi olmanız gerekmektedir.
  • Türk Telekom’da faturasız tarifelerinde olmanız gerekiyor.
  • Eğer selfy üyeliğin varsa ve 7-25 yaş aralığına sahipsen Selfy 10 GB paketi için DIJITAL MEDIUM yazarak 4545’e SMS göndermeniz yeterli olacaktır.
  • Son olaral Selfy Dijital Medium Paketi’nin aylık ücreti, son 30 gün içerisinde numara taşıma ve yeni hat tesisi yaparak gelenler için 33 TL’dir, mevcut Türk Telekom mobil faturasız tarifendekiler içinse 45 TL’dir.

Yukarıdaki bilgiler Selfy resmi internet sitesinden alınmıştır. Daha fazla detay için Self resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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