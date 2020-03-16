Samsung’da kilidi parmak izi ile açma

Akıllı telefonlarda artık parmak izi güvenliği olduğu için desen kilidi yerine parmak izi ile açmak hem daha basit bir şekilde oluyor hem de daha güvenli olduğu için tercih edilmektedir.

Bu yazımızda sizlere Samsung’da ekran kilidini parmak izi ile nasıl açılacağı konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Telefonunuzdan Ayarlar bölümüne girip, Biyometrik veriler ve güvenlik sekmesinden Parmak izleri menüsüne geçiş yapınız.

Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açınız.

Parmak izi kilit açma tuşu üzerine basarak etkinleştiriniz.

Bu adımlardan sonra artık parmak izinizi telefona tanıtmanız gerekmektedir. Ekranda çıkan adımları izleyerek parmak izinizi tanıtabilirsiniz.

Parmak izinizi tanımladıktan sonra telefon sizden yinede güvenlik için desen kilidi yada PIN kodu girmenizi isteyecektir. Bu sizin açınızdan faydalı olacaktır. Örnek vermek gerekirse telefon parmak izi sensörü bozulduğu zaman telefonu PIN yada desen kilidi ile açabilirsiniz.