Samsung yabancı klavye ekleme ve geçiş yapma

Yabancı dil bilenler mecburen klavyelerine ekstradan bildiği dilin klavyesini yüklemek zorundadır. Telefonu ilk aldığınızda sadece Türkçe klavye yüklü olacaktır. İstediğiniz yabancı dil klavyesini eklemek istiyorsanız birkaç işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yazıda sizlere Samsung telefonlarda klavye’ye başka dil nasıl eklenir konusunda bilgilendirmek istedik.

İlk olarak Ayarlar kategorisine giriş yapınız.

Daha sonra Diller ve türler → Giriş dillerini yönet adımlarını takip ettikten sonra kullanacağınız dilleri seçiniz. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra mesaj yazarken diller arası klavye geçişi için aşağıda resimde gösterildiği gibi navigasyonu tuşunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışırız. Bu arada yukarıdaki anlatım Samsung Galaxy A80 modeline göre yapılmıştır. Modeller arasında menü farklılıkları olabilir ama ulaşılma yerleri aynıdır.