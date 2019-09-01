Samsung yabancı klavye ekleme ve geçiş yapma

Yabancı dil bilenler mecburen klavyelerine ekstradan bildiği dilin klavyesini yüklemek zorundadır. Telefonu ilk aldığınızda sadece Türkçe klavye yüklü olacaktır. İstediğiniz yabancı dil klavyesini eklemek istiyorsanız birkaç işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yazıda sizlere Samsung telefonlarda klavye’ye başka dil nasıl eklenir konusunda bilgilendirmek istedik.
Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışırız. Bu arada yukarıdaki anlatım Samsung Galaxy A80 modeline göre yapılmıştır. Modeller arasında menü farklılıkları olabilir ama ulaşılma yerleri aynıdır.