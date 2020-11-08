Samsung Navigasyon tuşlarını kapatma

Akıllı telefonlarda navigasyon tuşlarının sürekli durmasını istemiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda ekranın altı kısımda yer alan geri,ana menü ve açık pencereleri açma tuşlarına navigasyon tuşları denmektedir. Bu navigasyon tuşları isterseniz sürekli olarak açık durur. Eğer sürekli açık durmasını istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Navigasyon çubuğunu gizleyerek dosyaları görüntülemek veya uygulamaları kullanmak için daha geniş bir ekrana sahip olabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın, Ekran → Navigasyon çubuğu ve ardından Navigasyon türü altında Tam ekran hareketleri üzerine dokunun. Navigasyon çubuğu gizlenir ve hareket ipuçları görüntülenir. Daha fazla seçenek üzerine dokunun ve istediğiniz seçeneği seçin.

• Aşağıdan kaydır: Hareket ipuçları, işlev tuşlarının bulunduğu yerde görünür. İşlev tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşun hareket ipucunu yukarı doğru sürükleyin.

• Yanlardan ve aşağıdan kaydır:

– Anasayfa ekranına geçmek için ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

– Son uygulamalar listesini görüntülemek için yukarı kaydırın.

– Önceki ekrana dönmek için ekranın iki tarafından birinden ortaya doğru kaydırın.