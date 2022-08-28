Samsung Galaxy Z Flip 4 detaylı kamera özellikleri
Samsung Galaxy Z Flip 4 modeli tasarım olarak kendini kanıtlamış bir akıllı telefondur. Tabi fiyatı olarakta erişilmesi oldukça güç bir modeldir. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy Z Flip 4 kamera özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.
Arka ana kamerası 12 MP çözünürlüğe sahip ve optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmaktadır. Bu arka ana kamera ile 2160p Ultra HD 4K 60 Fps video kaydı yapabilirsiniz.
Arka ana kamera özellikleri şöyle;
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Dahili QR Kod Okuyucu
Zamanlayıcı
1.8µm Piksel
83° Açılı
Video kayıt modları ise şöyle;
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
HDR
HDR10
HDR10+
Portre Modu (Bokeh)
Time-lapse (Hyperlapse)
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
İkinci arka kamera ise 12 MP’dir. F2.2 diyafta açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera 123 derecelik ekstra geniş açı özelliği getirmektedir.
Ön kamera özelliği ise 10 MP’dir. 2160p çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz.
Ön kamera özellikleri;
Portre Modu
Video Kayıtta Portre Modu
HDR
Zamanlayıcı (self-timer)
Hızlı Odaklama
Otomatik Odaklama
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
1.22μm Piksel
80° Açılı