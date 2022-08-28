Samsung Galaxy Z Flip 4 detaylı kamera özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 4 modeli tasarım olarak kendini kanıtlamış bir akıllı telefondur. Tabi fiyatı olarakta erişilmesi oldukça güç bir modeldir. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy Z Flip 4 kamera özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Arka ana kamerası 12 MP çözünürlüğe sahip ve optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmaktadır. Bu arka ana kamera ile 2160p Ultra HD 4K 60 Fps video kaydı yapabilirsiniz.

Arka ana kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Dahili QR Kod Okuyucu

Zamanlayıcı

1.8µm Piksel

83° Açılı

Video kayıt modları ise şöyle;

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

HDR

HDR10

HDR10+

Portre Modu (Bokeh)

Time-lapse (Hyperlapse)

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci arka kamera ise 12 MP’dir. F2.2 diyafta açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera 123 derecelik ekstra geniş açı özelliği getirmektedir.

Ön kamera özelliği ise 10 MP’dir. 2160p çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz.

Ön kamera özellikleri;

Portre Modu

Video Kayıtta Portre Modu

HDR

Zamanlayıcı (self-timer)

Hızlı Odaklama

Otomatik Odaklama

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

1.22μm Piksel

80° Açılı