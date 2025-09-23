Samsung Galaxy SmartTag 2 hangi telefon modelleri ile uyumlu?

Bilim ve Teknoloji

Samsung Galaxy SmartTag 2, resmi olarak Android 9.0 veya üzeri işletim sistemine sahip Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumludur. SmartThings uygulamasının en son sürümünü kullanmanız gerekir. Ayrıca, UWB (Ultra Geniş Bant) özelliklerini kullanmak için UWB destekli bir Galaxy cihaz gereklidir (örneğin, Galaxy S23 Ultra, Z Fold 4 gibi).

Notlar:

SmartTag 2, resmi olarak yalnızca Samsung Galaxy cihazlarla tam uyumludur. Diğer Android cihazlarla çalışmaz, ancak geliştirici Kieron Quinn tarafından geliştirilen uTag adlı üçüncü taraf bir uygulama ile Android 11 ve üzeri işletim sistemine sahip diğer Android telefonlarda da kullanılabilir. Bu uygulama, SmartTag 2’nin konum takibi, ses çalma gibi özelliklerini destekler.

SmartThings Find özelliği, yalnızca Android 9.0 veya üzeri Samsung cihazlarda ve Find My Mobile özelliğini destekleyen cihazlarda çalışır.

iOS cihazlarla (iPhone) uyumlu değildir.

