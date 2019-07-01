Samsung Galaxy Note 10 Özellikleri Belli Oldu

Samsung’un yeni gözdelerinden birisi olan Galaxy note 10’un teknik özellikleri belli oldu. Teknoloji devinin yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen Galaxy Note 10, kılıf görselleri ile şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Farklı taraşımı ile oldukça beğeni toplayacağı düşünülen Galaxy Note 10, son ayların en fazla konuşulan akıllı telefonlarından birisi olmayı başardı. Akıllı telefon hakkında sürekli olarak birbirinden farklı iddialar ortaya atılıyor. Her çıkan farklı fikir, telefonun tanıtımına olan ilgiyi biraz daha artırmaya başlamış durumda.

Samsung’un bu yeni gözdesinin donanımsal özellikleri çok fazla belli olmamakla birlikte birçok bilgi de sızmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji devini yakından takip edenler, bu amiral gemisinin hakkındaki tüm bilgileri pür dikkat dinlemeye başladı.

Galaxy Note 10 kılıfları

Teknoloji devleri piyasaya yeni bir akıllı telefon çıkarmadan önce bu akıllı telefona ait olan tasarımı kılıf üreticileri ile gizlice paylaşıyorlar. Telefonun tasarımına özel kılıflar hazırlandıktan sonra ürün kılıfları ile aynı anda piyasaya sürülüyor. Genel olarak bu aşamanın çok gizli tutulduğu biliniyor. Ancak bu durum Samsung Galaxy Note 10 için aynı olmadı. Akıllı telefonun tasarımı, kılıf hazırlıkları sırasında bir şekilde basına sızdırıldı.

Kılıf aşamasında tasarımın sızdırılmış olması sonucunda Samsung Galaxy Note 10 hakkında birçok bilgi de edinilmeye başladı. İlk gelen bilgilere göre, Galaxy Note 10’un kamerası dikey olarak konumlandırılmış durumda. Bununla birlikte Galaxy serisinde bulunan S8 modelinden beri akıllı telefonlara eklenen asistan Bixby tuşu da bu yeni modelde yerini alacak.

Samsung, bu yeni akıllı telefon modeli ile birlikte kulaklık girişinden de vazgeçmişe benziyor. Kılıf detaylarına bakıldığı zaman kulaklık giriş kısmının bulunmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Akıllı telefonda hoperlör, S – Pen, mikrofon ve USB – C girişleri ise bulunuyor.

Samsung’un kılıf tasarımı az çok telefonun nasıl bir şekilde olacağı ile ilgili bilgi vermesine karşılık yine de model ile ilgili tüm detaylar belirlenmiş değil. Bu nedenle gözler tamamen Samsung’a çevrilmiş durumda. Samsung’tan gelecek olan haberler, Galaxy Note 10 modelinin tam olarak şekillendirilmesinde oldukça yardımcı olacağa benziyor.