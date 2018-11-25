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Samsung Galaxy J7 Prime 2 yazılım güncelleme

tarafından 25 Kasım 2018 Tarihinde eklendi

Samsung Galaxy J7 Prime 2 yazılım güncelleme konusunda sizlere bilgi vermek istedik. Yazılım güncellemeleri ile telefonunuzda büyük bir değişim yaşayabilirsiniz.

Galaxy J7 Prime 2 yazılım güncellemek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

– İlk olarak telefonunuzdan “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

– Daha sonra “Yazılım Güncelleştirme” seçeneğine basınız.

– Bir sonraki ekranda ise ” Güncellemeleri manuel indir” seçeneğini kullanmalısınız.

– Otomatk olarak yeni yazılım olup olmadığını telefon kontrol edecektir. Eğer yeni bir güncelleme bulduğunda indirmeye başlayacaktır.

Not-1: Galaxy J7 Prime 2 yazılım güncelleme yapmadan önce şarjınız en az % 25 seviyesinde olması gerekiyor. Yazılım güncelleme esnasında telefonuzun şarjı kapanması durumunda yazılımsal olarak hasar verebilir.

Not-2: Galaxy J7 Prime 2 güncelleme yapmadan önce kablosuz bağlantınızın olmasına dikkat ediniz. Mobil veri bağlantısı ile indirme yaparsanız kotanızı aşabilir ve fatura süprizi yaşayabilirsiniz.

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