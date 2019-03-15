Samsung Galaxy A9 SIM kart ve Hafıza kartı takma

Samsung Galaxy A9 alan bir ziyaretçimiz SIM kart ve microSD hafıza kartı nasıl takılır konusunda yardım istemiştir.

Artık yeni çıkan akıllı telefonları NANO sım kart ile çalışmaktadır. Eğer NANO Sım kartınız yoksa ücretsiz olarak GSM operatörünüzden alabilirsiniz. Bu sayede 4.5G özelliğinizde aktif olacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefon kutunuzdan sivri uçlu bir metal parça çıkacaktır. Bu parçayı kesinlikle kaybetmeyiniz. Bu parçayı kullanarak telefondan SIM kart tepsisini çıkartınız. Bu yazımızın içine eklediğimiz resimdeki gibi Nano SIM kartınızı yerleştirebilirsiniz. Diğer boş kalan tepsi bölümüne microSD hafıza kartınızı yerleştiriniz.

Not: SIM kart çıkarma işlemi yapacaksınız telefonunuzu kapattıktan sonra yapmanızda fayda bulunmaktadır. Yada ayarlar bölümünden hafıza kartınızı devre dışı bıraktıktan sonra kart tepsisini çıkartınız. Genellikle bir anda çıkartılan hafıza kartları yüzde 50 oranında arıza çıkarmaktadır.