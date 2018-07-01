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Samsung Galaxy A8 (2018) ile Galaxy A8 (2016) farkları

tarafından 1 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Samsung (2018) ile arasındaki farkları sizlere yazmak istedik.

Bu iki telefon arasında 500 TL gibi bir fiyat farkı bulunmaktadır. Galaxy A8 almayı düşünenler bu yazımızı okuyup ön fikir sahibi olabilirler. Samsung’un A serisi oldukça büyük ilgi gören bir seridir. Her sene teknik özelliklerini yenileyerek ve ufak tefek eklemeler yaparak yeni versiyonlarını her sene piyasaya çıkartmaktadır.

Samsung Galaxy A8 (2018) modeli normal olarak daha üstün özelliklere sahiptir. Tabi üstün olduğu özellikler 500 TL gibi bir rakama değecek mi?

Galaxy A8 (2018) ile Galaxy A8 (2016) arasındaki farkları sizlere uzun uzun yazıp okurken sıkılmasınızı istemiyoruz. İsterseniz ufak bir karşılaştırma tablosu yapıp sayfanın sonunda kişisel görüşümüzü paylaşalım. Aslında genel olarak bu iki model arasında 2 yıl gibi üretim zaman farkı bulunuyor. Tabi her zaman yeni model daha iyidir.

 Galaxy A8 (2018)Galaxy A8 (2016)
Ekran Boyutu5.6 inç5.7 inç
Piksel Yoğunluu441 PPI386 PPı
Ekran/Gövde OranıYüzde 75.56Yüzde 74.47
Batarya Kapasitesi3000 mAh3300 mAh
Arka Kamera16 MP16 MP
İkinci Arka Kamera8 MPYok
Ön Kamera16 MP8 MP
Chip SetSamsung Exynos 7 Octa 7885Samsung Exynos 7 Octa 7420
CPU Frekansı2.2 GHz2.1 GHz
CPU Çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek
RAM4 GB3 GB
Dahili Depolama64 GB32 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
4.5GCAT 11CAT 6
İşletim SistemiAndroid 7.1.1 NougatAndroid 6.0.1 Marshmallow
RadyoVarVar
NFCVarVar
Suya ve Toza DayanıklılıkVarYok
Parmak İzi OkuyucuVarVar
Fiyat2199 TL1699 TL

Sonuç olarak tabloya baktığımızda arada uçurumlar var. Kesinlikle 500 TL fark vermeye değecektir. Benim param yetmiyor mecburen 2016 serisini alacağım diyorsanız bekleyip 2018 serisini almanızda fayda vardır.

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