Samsung Galaxy A8 (2018) ile Galaxy A8 (2016) farkları

Samsung Galaxy A8 (2018) ile Galaxy A8 (2016) arasındaki farkları sizlere yazmak istedik.
Bu iki telefon arasında 500 TL gibi bir fiyat farkı bulunmaktadır. Galaxy A8 almayı düşünenler bu yazımızı okuyup ön fikir sahibi olabilirler. Samsung’un A serisi oldukça büyük ilgi gören bir seridir. Her sene teknik özelliklerini yenileyerek ve ufak tefek eklemeler yaparak yeni versiyonlarını her sene piyasaya çıkartmaktadır.
Samsung Galaxy A8 (2018) modeli normal olarak daha üstün özelliklere sahiptir. Tabi üstün olduğu özellikler 500 TL gibi bir rakama değecek mi?
Galaxy A8 (2018) ile Galaxy A8 (2016) arasındaki farkları sizlere uzun uzun yazıp okurken sıkılmasınızı istemiyoruz. İsterseniz ufak bir karşılaştırma tablosu yapıp sayfanın sonunda kişisel görüşümüzü paylaşalım. Aslında genel olarak bu iki model arasında 2 yıl gibi üretim zaman farkı bulunuyor. Tabi her zaman yeni model daha iyidir.
|Galaxy A8 (2018)
|Galaxy A8 (2016)
|Ekran Boyutu
|5.6 inç
|5.7 inç
|Piksel Yoğunluu
|441 PPI
|386 PPı
|Ekran/Gövde Oranı
|Yüzde 75.56
|Yüzde 74.47
|Batarya Kapasitesi
|3000 mAh
|3300 mAh
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|İkinci Arka Kamera
|8 MP
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Chip Set
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|CPU Frekansı
|2.2 GHz
|2.1 GHz
|CPU Çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|RAM
|4 GB
|3 GB
|Dahili Depolama
|64 GB
|32 GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var
|Var
|4.5G
|CAT 11
|CAT 6
|İşletim Sistemi
|Android 7.1.1 Nougat
|Android 6.0.1 Marshmallow
|Radyo
|Var
|Var
|NFC
|Var
|Var
|Suya ve Toza Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Fiyat
|2199 TL
|1699 TL
Sonuç olarak tabloya baktığımızda arada uçurumlar var. Kesinlikle 500 TL fark vermeye değecektir. Benim param yetmiyor mecburen 2016 serisini alacağım diyorsanız bekleyip 2018 serisini almanızda fayda vardır.