Samsung Galaxy A serisi ekran koruyucu ayarlama

Günümüzde akıllı telefonlarda çok fazla ekran koruyucu özelliğini kullanmayı tercih etmiyoruz.

Artık telefonlar pahalı olduğu için genellikle kapaklı kılıflar kullanıyoruz ve bu kapaklı kılıflar genellike dijital ekran saatini göstermektedir. Samsung ekran koruyucu özelliğini kullanmak isteyen olursa aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Ekran otomatik olarak kapandığında ekran görüntülerini ekran koruyucu olarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz şarj olurken ekran koruyucu ekrana gelecektir.

– Ayarlar ekranında, Ekran → Ekran koruyucu üzerine dokunun ve etkinleştirmek için tuşa

dokunun

– Bir seçenek belirleyin. Fotoğraf çerçevesi veya Fotoğraflar’u seçerseniz seçili görsellerin olduğu bir slayt sunusu başlar. Fotoğraf tablosu’nu seçerseniz, seçili görseller küçük kartlar olarak ekrana

gelecek ve üst üste binecektir.

– Görsel görüntülemek için albüm seçmek üzere Ayarlar üzerine dokunun.

– İşiniz bittiğinde Geri tuşu üzerine dokunun. Seçili seçeneği önizlemek için Önizleme üzerine dokunun.

Samsung Duvar kağıdı ve temalar

Ayarlar ekranında, Duvar kağıdı ve temalar üzerine dokunun.

• Duvar kağıtları: Anasayfa ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

• Temalar: Cihazın temasını değiştirin.

• Simgeler: Simge stilini değiştirin.

• AOD’ler: Always On Display üzerinde görüntülemek için görseli seçiniz.