Samsung fotoğraflarda leke çıkıyor

Fotoğraflarınızda leke çıkıyorsa bu konunun size faydası olacaktır.

Gelen bir soruda ziyaretçimiz fotoğraf çektiğinde sadece fotoğraflarda lekeler olduğunu, normal kullanımlarda ise böyle bir sorun olmadığını, bu sorunu nasıl düzeltebileceği konusunda destek istemiştir.

Bu sorunu maalesef herhangi bir ayar yaparak yada ekstrada uygulama yükleyerek çözebileceğiniz bir sorun değildir. Bu sorunu yaşayan telefonlar büyük ihtimal kamera mercekleri uzun süre güneş ışığına maruz kalmış gibi duruyor. Akıllı telefonları yeni aldığınızda kullanma kılavuzlarında bu konuya dikkat edilmesi konusunda hatırlatırlar.

Şu şekilde yazıyor: Kamera merceğini, doğrudan güneş ışığı gibi kuvvetli ışık kaynaklarına maruz bırakmamaya dikkat edin. Kamera merceği, doğrudan güneş ışığı gibi kuvvetli ışık kaynaklarına maruz kaldığında, kamera görüntü sensörü zarar görebilir. Hasarlı görüntü sensörleri onarılamaz ve resimlerde noktalara veya lekelere neden olur.

Maalesef bu sorunun bir çözümü bulunmuyor. Mecburen servise gönderip kamera merceğinin değişmesi gerekiyor. Merceğin değişmesi garanti kapsamında mı olur yoksa ücretli mi olur bunu tam olarak bilemiyoruz.