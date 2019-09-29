Samsung Fit e İncelemesi

Akıllı bileklik alanında, etkin olan markalardan birisi de Samsung. Marka, tıpkı akıllı telefonlarında yaptığı gibi sürekli akıllı bileklik modellerini güncellemekte.

Kısa süre önce tanıtılan Samsung Fit e modeli de en iddialı serilerden biri oldu. Fiyat performans odaklı bileklikler arasında kendisini göstermesi beklenen bilekliğin özelliklerine bakalım.

Samsung Fit e Tasarımı

Tasarım kısmında Samsung Fit e, çok şaşırtıcı bir yapı sunmuyor. Tasarım kısmında eski seriler olduğu gibi ekranın kordonları tamamladığı görülüyor. Yani dar bir ekran alanı var. Silikon kordonlara karşın ekranın arka kısmında alüminyum kasa kullanıldığını belirtelim.

Dikdörtgen ekranın, çok geniş bir kullanım alanının olmaması, eksik kalınan noktalardan biri. Kavisli ekran sunulan ya da dairesel ekran sunulan bileklik modellerine göre biraz daha geri planda kalan bir tasarım söz konusu. Genel olarak sade bir yapı tercih edilmiş.

Samsung Fit e Ekran Özellikleri

Tasarım kısmında çok fark sunmayan bileklik, ekran kısmında biraz daha başarılı. 0.74 inç ekran sunan bilekliğin, 64 X 128 piksel çözünürlük değeri var. 193 PPi piksel yoğunluğunun sunulduğu ekranın PMOLED olması da yine artı bir nokta olarak dikkat çekiyor.

Fit e Teknik Özellikleri

MCU Cortex M0 işlemcilerine sahip olan Samsung Fit e 96 MHz çalışma aralığına sahip. Sadece 128 KB gibi bir RAM miktarı bulunan seride 4 MB depolama alanı var. Bluetooth 5.0 desteğinin öne çıktığı akıllı bileklik, kalp atış sensörü de sunuluyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı bilekliğin, askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası var. Yani darbelere karşı da dayanıklılık sunuluyor.

Uyku monitörü, aktivite takibi gibi artıları bulunan Samsung Fit e, gelen aramaları ve SMS bildirimlerini de göstermekte. Fiyat performans serileri için uygun özelliklerin sunulduğunu eklemek lazım.

Fiyat

Bileklik, ülkemizde çok sık satışı yapılan bir serinin devamı niteliğinde. Uygun fiyatlı akıllı bileklik modelinin 200 TL gibi bir satış fiyatı bulunuyor. Bilekliğin resmi olarak ülkemizde de satışı var. Samsung garantili bir şekilde satın alabiliyorsunuz.