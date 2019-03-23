Samsung Care uygulaması ile telefon hızlandırma

Samsung Telefonları için Dahili Cihaz Bakım Özelliği

Android cihazlar için kullanılan bakım, temizleme ve hızlandırıcı uygulama Samsung Galaxy cihazlarında yerleşik olarak gelen bir bakım uygulamasıdır.

“Samsung Device Care” isimli bu uygulama sayesinde, Samsun markalı telefonların bakımları kolayca yapılabilmektedir.

Google Play mağazasında 500 milyon indirme sayısı ve kullanıcılardan aldığı 4.5 not ortalaması ile dikkat çeken uygulamaların başında gelmektedir.

Samsung modellerinde yerleşik olarak bulunan bu uygulama ile kullanıcıların cihaz bilgilerine erişmesini ve mevcut performansını izlemelerini sağlar. Bu özelliği kullanmak için Samsung telefonunuzun ayarlarına giderek, Cihaz Bakım özelliğini kullanmanız yeterlidir.

Her akıllı telefon kullanıcısının mutlaka “Cihaz Bakımı” uygulamalarından birisi kullanılması tavsiye edilmektedir. Samsung markalı telefonlar içinde en iyi bakım, hızlandırıcı ve virüs koruması sağlayan uygulamalarından birisidir. Samsung modeli için telefona yerleşik olarak konulmuş bu uygulama için fazladan bir uygulama yüklemenize gerek yoktur.

Samsung haricinde bir model kullanıyorsanız, Samsung’un bu özelliğini harici bir uygulama olarak kullanabilmeniz de mümkündür. Bunun için uygulamayı Google Play üzerinden indirmeniz yeterlidir. Uygulamayı indirme linkleri sayfanın altında verilmiştir.

Tek bir dokunuşla batarya, depolama, hafıza, cihaz güvenliği ve performansı optimize edebilirsiniz. Samsung Care uygulaması ile kullanıcılar, telefonlarını hızlandırabilir ve kolayca optimize edebilirler. Uygulama içinden, kullanıcının cihazlarının durumunu tek bir bakışta kontrol etmesine ve varsa, kötü amaçlı yazılımların tespit edilmesi halinde, bunlara müdahale edilmemesini sağlayan özellikleri sunmaktadır.

Uygulama ilk olarak açıldığında, telefonunuzu tarar ve cihazın bakım durumunu belirleyen 100 puan üzerinden bir puanlama ile belirleyerek ekranda görüntüler. Ancak burada belirlenmiş olan puan çok belirleyici değildir ve düşük çıkacak olan puan içinde endişelenmenize gerek yoktur.

Mutlaka ideal puanınızı elde etmek için cihazınızı zorlamaya gerek yoktur, eğer puanınız çok düşük olarak çıkarsa gerekli optimize edici işlemleri yaparak telefonu ideal bir hale getirebilirsiniz.

Samsung Care Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

Uygulama ile cihazı optimize etmek oldukça kolaydır ve tek bir dokunuşla optimize işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Pil tasarruf özelliği

Belki de uygulamanın en güzel özelliklerinden birisi de uygulamada yer alan “App power monitör” özelliğidir. Bu özellik uygulamaları analiz eder ve kullanılmayan uygulamaları, kontrol ederek beklemeye alarak, pil ömründen tasarruf edilmesini saplar.

Çok fazla pil tüketen uygulamaları tespit ederek, bildirir ve kullanıcı tarafından önlem alınmasını sağlar.

Kullanıcıların, telefonlarını daha uzun süre kullanabilmeleri için Güç tasarrufu modu ve Maksimum güç tasarrufu modunda kullanım için seçenekleri yer almaktadır.

Bunun dışında RAM belleğinizi optimize bir şekilde kullanmanız için, veri yönetimi yaparak gerekli işlemleri sağlar.

Virüs ve benzeri, kötü amaçlı algılar ve telefonunuz için, gerçek zamanlı bir koruma sağlar. Uygulamayı aşağıdaki link üzerinden

Android cihazınız için indirebilirsiniz.

Google Play İndirme Linki

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.lool&hl=en_US