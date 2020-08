Rüzgar Jeneratörü Nasıl Yapılır?

Güneş tarafından yönlendirilen rüzgar, enerjisini birçok türde enerjiye dönüştürebilir. Bu, doğanın bize sunduğu ve fizikle bağlantı sayesinde hayatımıza giren diğer olasılıklardan biridir. Kuşkusuz herkes, doğanın sunduğu olanaklar ve daha özel olarak enerjide rüzgar enerjisinin yeri ve öneminin farkındadır. Yenilenebilir rüzgar enerjisi, hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz elektrik ihtiyacımızın yanı sıra kinetik, mekanik, potansiyel ve termal enerji ihtiyacımızı dönüşüm yoluyla karşılıyor.

Rüzgar Enerjisi İçin Jeneratör

Rüzgar enerjisinin nasıl üretildiğini bilenler veya hakkında bir fikri olanlar, bir rüzgar jeneratörünün hayati öneminin farkındadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üreten bir sistem olduğu için rüzgar türbinlerine rüzgar jeneratörleri de denir. Rüzgar jeneratörü olarak da adlandırılan bir rüzgar türbini, en basit anlamda üç bölümden oluşur.

Bu bölümler; pervane kanatları şaft ve jeneratördür. Rüzgar türbinlerinde pervane kanatlarının fonksiyonları rüzgar esmeye başladığında pervane kanatlarına çarparak dönmeye başlar. Bu şekilde rüzgar enerjisi ile kinetik enerji veya hareket enerjisi elde edilir. Tabii ki, pervanelerin rüzgar estiğinde aynı yönde dönecek şekilde tasarlandığını belirtmekte fayda var.

Basit rüzgar türbinlerinin bir diğer parçası olan türbindeki şaft işlevi, pervanelerin dönüşü ile başlar. Pervaneler döndükçe bağlı olan şaft dönmeye başlar ve şaftın dönüşü ile motordaki hareket, motor çıkışında elektrik enerjisinin dönüştürüldüğünü gösterir.

Jeneratörler Nerede Kullanılır?

Günümüzde kullanılan rüzgar türbinleri, tarlalarda ve çiftliklerde kullanılanlardan daha karmaşık bir tasarıma sahiptir. Bu nedenle yel değirmeninin ülkemizde sıklıkla kullanıldığı görülmemektedir. Dolayısıyla modern teknolojilerin uygulanmasında rüzgar enerjisi jeneratörlerinin kullanımının önemi sorusuna geldiğimizde çok geniş bir uygulama alanına sahip olduğu görülüyor. Şu anda rüzgar jeneratörleri iki farklı tasarıma sahiptir. Biri dikey eksenli döner yapı, diğeri ise yatay eksenli rüzgar türbini yapısıdır. Adından da anlaşılacağı gibi dikey eksen yere dik olarak tasarlanmıştır.

Rüzgar Jeneratörü Hangi Malzemelerden Üretilir?

Rüzgar türbinlerini inşa etmek için çeşitli malzemeler kullanılır. Her birim için doğru malzeme seçilerek rüzgar türbinlerinin yüksek verimliliği elde edilebilir. Bu nedenle her koşulda malzeme gelişimi ve davranışı incelenir. Genel olarak, her durumda beş malzeme seçimi yöntemi tercih edilir. Bu yöntemlere ekonomik ve operasyonel özellikler, mülk ölçüm değerleri, değer analizi, hasar analizi, ekonomik ve fayda analizi denir.