Rufus alternatifi uygulama önerisi

Rufus, bootable USB oluşturmak için popüler bir araçtır, ancak yalnızca Windows işletim sisteminde çalışır. Eğer Rufus’a alternatif bir uygulama arıyorsanız, farklı işletim sistemlerinde (Windows, Linux, macOS) kullanabileceğiniz, kullanımı kolay ve güvenilir bazı seçenekler şunlardır:

1. Ventoy

Nedir: Ventoy, USB’ye birden fazla ISO dosyasını kopyalayıp bir önyükleme menüsü üzerinden seçim yapmanızı sağlayan açık kaynaklı bir araçtır.

Avantajları: USB’yi tekrar tekrar formatlamaya gerek yok; ISO dosyalarını doğrudan kopyalayıp çalıştırabilirsiniz. Windows, Linux ve diğer sistemleri destekler. UEFI ve Legacy BIOS uyumluluğu sunar.

Desteklenen Platformlar: Windows, Linux.

Neden Önerilir: Esnekliği ve kullanım kolaylığı ile Rufus’a güçlü bir alternatif.

2. Balena Etcher

Nedir: Etcher, basit ve modern bir arayüze sahip, açık kaynaklı bir USB ve SD kart flaşlama aracıdır.

Avantajları: Kullanımı çok kolay: ISO seç, cihaz seç, flaşla. Hatalı USB’lere yazmayı önlemek için doğrulama özelliği var. Hızlı ve güvenilir.

Desteklenen Platformlar: Windows, Linux, macOS.

Neden Önerilir: Çapraz platform desteği ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkar.

3. UNetbootin

Nedir: Universal Netboot Installer, özellikle Linux dağıtımları için bootable USB oluşturmada kullanılan bir araçtır.

Avantajları: Birçok Linux dağıtımını doğrudan indirip USB’ye yazma seçeneği sunar. Basit ve hafif bir uygulama.

Desteklenen Platformlar: Windows, Linux, macOS.

Neden Önerilir: Linux kullanıcıları için ideal, ancak Windows ISO’ları için de kullanılabilir.

4. PowerISO (Ücretli)

Nedir: PowerISO, bootable USB oluşturmanın yanı sıra ISO dosyalarını düzenleme, sıkıştırma ve mount etme gibi ek özellikler sunan bir yazılımdır.

Avantajları: Hızlı flaşlama ve çok yönlü kullanım. Windows ISO’ları için güçlü destek.

Desteklenen Platformlar: Yalnızca Windows.

Neden Önerilir: Rufus’un Windows’a özgü yapısına benzer, ancak daha fazla özellik arayanlar için iyi bir seçenek.

5. Media Creation Tool

Nedir: Microsoft’un resmi aracı, Windows 10 veya 11’i doğrudan indirip bootable USB/DVD oluşturmanıza olanak tanır.

Avantajları: Resmi ve güvenilir. ISO dosyası aramaya gerek kalmadan Windows’u otomatik indirir.

Desteklenen Platformlar: Yalnızca Windows.

Neden Önerilir: Sadece Windows kurmak istiyorsanız pratik bir alternatif.

6. WoeUSB

Nedir: Linux üzerinde Windows ISO’larını USB’ye yazmak için tasarlanmış bir araçtır.

Avantajları: Linux’ta Windows bootable USB oluşturmak için en iyi seçeneklerden biri. GUI arayüzü ile kullanımı kolay.

Desteklenen Platformlar: Linux (Windows desteği sınırlı).

Neden Önerilir: Linux kullanıcıları için Rufus’un yerini alabilir.

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