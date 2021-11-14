Bilim ve Teknoloji

Roborock sıfırlama resetleme işlemi için buraya

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Kasım 2021
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Bu yazımızda sizlere Roborock akıllı robot süpürgelerin nasıl resetleneceği konusunda bilgi vermek istiyoruz. Sitemizde Roborock hata kodları ve çözümlerini bulabilirsiniz. Birçok hata kodu çözümünden sonra mecburen robot süpürgeyi tekrar başlatmanız gerekmektedir. Resetleme adımlarını sizlere anlatmak istedik.

İlk olarak cihaz üzerinden bulunan “ev simgesi” olan tuşa 5 saniye boyunca basılını tutun.

Daha sonra ucu sivri olmayan bir çubuk yardımı ile toz kapağını kaldırdığınızda alt tarafta bulunan reset tuşuna basınız. Basılı tuttuğunuz sürece Wi Fi ışığınız sabit yanmaya başlayacak, spot cleaning ve recharge tuşunun gösterge ışıkları sönecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra basmayı bırakabilirsiniz.

Resetleme işlemi tamamlandığında ses duyacaksınız. sesi duyduktan sonra bırabilirsiniz. 4-5 dakika sonra cihaz yeniden başlayacaktır.

Sıfırlama işlemi sonrasında kayıtlı olan veriler silinecektir. Tekrardan Wi Fi bağlantısı kurmanız gerekmektedir. Yapmış olduğu temizlik haritaları silinecektir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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