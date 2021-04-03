Roborock S6 MaxV Robot Süpürge+Mop (460 ml / 2500 Pa) özellikleri

Bu yazımızda sizlere Roborock S6 MaxV Robot Süpürge+Mop (460 ml / 2500 Pa) Özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Teknoloji geliştikçe akıllı robot süpürgelerin donanımı da artmaya başladı.
Kısaca teknik özelliklere bakalım.
İlk olarak dikkat çeken özellik 2500 Pa emiş gücüne sahip olmasıdır. 5200 mAh‘lık bataryası ile ortalama olarak 180 dakika civarında aktif olarak çalışmaktadır. Şarj bittiğinde tam olarak 6 saatte bataryası bulunmaktadır.
Teknolojik açıdan tam donanımlı olan bu robot süpürge emiş gücünü otomatik olarak ayarlamaktadır. Bölge bloklama özelliği sayesinde evin istemediğiniz bölgesine gitmeyecektir. Engel aşabileceği seviye ise 2 cm’dir.
Haritalama : Var
Haritalama Yöntemi : Lazer+SLAM
Akıllı Navigasyon :Var
Otomatik Şarj: Var
Düşme Engelleyici Sensör: Var
Zaman Planlama: Var
Kızılötesi Kumanda: Yok
Sesli Bilgilendirme: Var
Kir Algılama: Yok
Toz Haznesi Dolum Uyarısı: Yok
Oda Sınırlandırma: Var
Wi-fi: Var
Temizlik Esnasında Şarj:Var
Fiyat olarak ise ortalama 4999 TL civarlarındadır.