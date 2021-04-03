Roborock S6 MaxV Robot Süpürge+Mop (460 ml / 2500 Pa) özellikleri

Bu yazımızda sizlere Roborock S6 MaxV Robot Süpürge+Mop (460 ml / 2500 Pa) Özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Teknoloji geliştikçe akıllı robot süpürgelerin donanımı da artmaya başladı.

Kısaca teknik özelliklere bakalım.

İlk olarak dikkat çeken özellik 2500 Pa emiş gücüne sahip olmasıdır. 5200 mAh‘lık bataryası ile ortalama olarak 180 dakika civarında aktif olarak çalışmaktadır. Şarj bittiğinde tam olarak 6 saatte bataryası bulunmaktadır.

Teknolojik açıdan tam donanımlı olan bu robot süpürge emiş gücünü otomatik olarak ayarlamaktadır. Bölge bloklama özelliği sayesinde evin istemediğiniz bölgesine gitmeyecektir. Engel aşabileceği seviye ise 2 cm’dir.

Haritalama : Var

Haritalama Yöntemi : Lazer+SLAM

Akıllı Navigasyon :Var

Otomatik Şarj: Var

Düşme Engelleyici Sensör: Var

Zaman Planlama: Var

Kızılötesi Kumanda: Yok

Sesli Bilgilendirme: Var

Kir Algılama: Yok

Toz Haznesi Dolum Uyarısı: Yok

Oda Sınırlandırma: Var

Wi-fi: Var

Temizlik Esnasında Şarj:Var

Fiyat olarak ise ortalama 4999 TL civarlarındadır.