Roborock hata kodları ve çözüm yöntemleri için buraya

Akıllı robot süpürgeler artık hemen hemen her evde yer alıyor. Teknolojik donanım arttıkça fiyatlar artışa geçiyor. Akıllı robot süpürgeler hata kodları bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere Roborock hata kodlarının ne anlama geldiği hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Roborock akıllı süpürge hata kodları ile en çok karşılaşılan Error kodlarını sizler için yazdık.

Roborock Error 1

Robot süpürgenizi çalıştırın ve lazer ünitesinin döndüğünü kontrol ediniz. Eğer lazer ünitesi dönmüyorsa elinizle yavaşça döndürün ve süpürgeyi yeniden başlatınız.

Roborock Error 2

Tampon bölgesinin sıkıştığını ve temizlemeniz gerektiğini söylemektedir.

Roborock Error 3

Cihazın tekerlekleri askıda kalmıştır. Süpürgeyi kaldırıp farklı bir yere koyunuz ve yeniden başlatınız.

Roborock Error 4

Düşme engelleyici sensörde bir arıza olduğunu belirtmektedir. Robotun altında bulunan düşme sensörüne ıslak mendil ile temizleyin ve kurulayın. Daha sonra cihazı yeniden başlatınız. Çok koyu siyah renkli halılarda bu hatayı sık alabilirsiniz.

Roborock Error 5

Bu hata kodu en sık karşılaşılan hata kodları arasında yer almaktadır. Robot süpürge altında yer alan ana fırçayı temizlemeniz gerekmektedir. Ana fırçayı yan klipslerinden ayırarak dönmesini engelleyen saç, tüy v.s. yabancı maddeleri temizleyiniz. Süpürge fırçasını belirli aralıklarla temizleyiniz. Uzun süre temizleme yapmadığınızda cihazın motorunu bozabilirsiniz.

Roborock Error 6

Robot süpürgenin yan fırçasının sıkıştığını anlamına gelmektedir. Fırçayı çıkartıp temizleyiniz ve cihazı yeniden başlatınız.

Roborock Error 7

Bu hata kodunu aldığınızda tekerleklerin sıkıştığı anlamına gelmektedir. Süpürgeyi ters çevirin ve tekerleklerin dönmesini engelleyen madde olup olmadığını kontrol ediniz.

Roborock Error 8

Robot süpürge bir engelle takılıp çıkamadığı için bu uyarıyı vermektedir. Robotun gitmesini engelleyen parçaları önünden çekmeniz gerekmektedir.

Roborock Error 9

Bu hata kodunu alıyorsanız Hepa filtre arızanız var demektir. Uzun süre kullanımdan dolayı hepa filtresi kirlenmektedir. Hepa filtreyi çıkartıp yıkamanız gerekmektedir. Kağıt kısımlarına zarar vermeden güzelce temizleyiniz.

Roborock Error 12

Robot süpürgenin şarjı bitmektedir. Şarj ederseniz sorun ortadan kalkacaktır.

Roborock Error 13

Cihaz şarj yerine geldiğinde şarj olmasını engelleyen birşey var demektir. Şarj istasyonunu kontrol ediniz.

Roborock Error 14

Cihazın bataryasında bir arıza olduğu anlamına gelmektedir.

Roborock Error 15

Cihazın duvar sensörü arıza kodudur. Sensörü temizleyip tekrar cihazı yeniden başlatınız.

Roborock Error 16

Robotun eğik bir durumda olduğu ve düzeltmeniz gerekmektedir.

Roborock Error 17

Yan fırça hatası vermektedir. Cihazı yeniden başlatınız.

Roborock Error 18

Roborock süpürgeniz fan hatası vermektedir. Cihazı yeniden başlatınız.