RKS RV10 bataryası kaç km gidiyor?

Bir önceki yazımızda elektrikli bisiklet bataryası nasıl şarj edilmeli konusunda yeni elektrikli bisiklet aldığımızı yazmıştık. 2 aylık bir zaman zarfında kullanıyoruz. RKS RV10 modelini seçmenizde ki amaç fiyatının indirimde olmasıydı. Öncesinde herhangi bir araştırma yapmamıştım. Fakat beklediğimden çok daha iyi ve kaliteli olduğunu farkettim. Motor gücü 250w olduğu için maksimum 25 km hıza ulaşabiliyorsunuz.

Bataryayı tam olarak doldurup kullanmaya başladığınızda 5 kademe güçte 55 km mesafeyi gördük. Eğer 3 kademe güçte kullanırsanız 80 km ye kadar sürebildik. Tabi bataryamız yeni olduğu için bu mesafelere ulaştık. İlerleyen zamanlarda km düşüşü ne kadar olacak göreceğiz. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.