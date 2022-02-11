Bilim ve Teknoloji

Resimli anlatım ile Huawei toplu rehber silme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji11 Şubat 2022
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Bazen telefonlardaki basit işlemler, seçeneklerde dip taraflarda gizlenmiş olabiliyor, tıpkı Huawei telefonlarda toplu rehber silme seçeneği gibi. Bu yazımızda, Huawei telefonlarınızda, rehberi kolay ve toplu bir şekilde silmeyi göstereceğiz.

Adım 1: Telefon rehberine giriş yaptıktan sonra, sağ üstteki üç noktaya tıklıyoruz.

Adım 2: “Ayarlar” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 3: “Kişileri düzenle” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 4: “Birden fazla kişiyi sil” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 5: “Tümünü seç” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 6: “Sil” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 7: “Okudum ve kabul ediyorum” seçeneğine tik atıyoruz ve sil tuşuna basıyoruz.

Hala sıkıntı yaşıyor iseniz yorum yazarak yardım isteyebilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji11 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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