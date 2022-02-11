Resimli anlatım ile Huawei toplu rehber silme

Bazen telefonlardaki basit işlemler, seçeneklerde dip taraflarda gizlenmiş olabiliyor, tıpkı Huawei telefonlarda toplu rehber silme seçeneği gibi. Bu yazımızda, Huawei telefonlarınızda, rehberi kolay ve toplu bir şekilde silmeyi göstereceğiz.

Adım 1: Telefon rehberine giriş yaptıktan sonra, sağ üstteki üç noktaya tıklıyoruz.

Adım 2: “Ayarlar” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 3: “Kişileri düzenle” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 4: “Birden fazla kişiyi sil” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 5: “Tümünü seç” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 6: “Sil” seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 7: “Okudum ve kabul ediyorum” seçeneğine tik atıyoruz ve sil tuşuna basıyoruz.

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