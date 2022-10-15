Redmi Note 11 Pro ekran görüntüsü alma (3 farklı yöntem ile)

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özellik kesinlikle ekran görüntüsü almadır. Bu yazımızda sizlere Redmi Note 11 Pro’da ekran görüntüsü alma işlemi hakkında bilgi vermek istiyoruz. 3 farklı yöntem ile ekran resmi alabiliyorsunuz.

1.) Yöntem: Hemen hemen her telefonda olduğu gibi bu modelde de ses kısma + güç tuşuna 2-3 saniye basılı tutunuz. Deklanşör sesi duyduğunuz da tuşları bırakabilirsiniz.

2.) Yöntem: Bu yöntem çok fazla tercih edilmiyor ama yine de yazmak istedik. Elinizi ekranın üstünden aşağı doğru çekip menüyü aşağıya indiriniz. Menüler arasında ekran görüntüsü al butonunu göreceksiniz.

3.)Yöntem: 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Bu yöntem tek el kullanıldığı için oldukça popüler ve rahat olanıdır. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı aynı anda ekranın üzerinden aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.