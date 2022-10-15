Bilim ve Teknoloji

Redmi Note 11 Pro ekran görüntüsü alma (3 farklı yöntem ile)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ekim 2022
0 1 dakika okuma süresi

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özellik kesinlikle ekran görüntüsü almadır. Bu yazımızda sizlere Redmi Note 11 Pro’da ekran görüntüsü alma işlemi hakkında bilgi vermek istiyoruz. 3 farklı yöntem ile ekran resmi alabiliyorsunuz.

1.) Yöntem: Hemen hemen her telefonda olduğu gibi bu modelde de  ses kısma + güç tuşuna 2-3 saniye basılı tutunuz. Deklanşör sesi duyduğunuz da tuşları bırakabilirsiniz.

2.) Yöntem: Bu yöntem çok fazla tercih edilmiyor ama yine de yazmak istedik. Elinizi ekranın üstünden aşağı doğru çekip menüyü aşağıya indiriniz. Menüler arasında ekran görüntüsü al butonunu göreceksiniz.

3.)Yöntem: 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Bu yöntem tek el kullanıldığı için oldukça popüler ve rahat olanıdır. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı aynı anda ekranın üzerinden aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ekim 2022
0 1 dakika okuma süresi

İlgili Makaleler

Xiaomi için iPhone İOS 14.9 global teması

17 Ekim 2022

Xiaomi 12 Pro parlak silikon kılıf çok hoş duruyor

17 Ekim 2022

TCL televizyonlarında alt yazı kapatma ve açma

14 Ekim 2022

Xiaomi cihaz kilitlendiğinde kilit sesi gelmiyor

14 Ekim 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu