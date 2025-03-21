Bilim ve Teknoloji
Redmi K60 alınır mı? Günümüzde tercih edilir mi?
Redmi K60’ın 2025 yılında alınıp alınmayacağına karar vermek için hem teknik özelliklerini hem de güncel durumunu değerlendirmek gerekiyor. Mart 2025 itibarıyla bu telefonun özellikleri, fiyat/performans oranı ve alternatifleri göz önüne alınarak detaylı bir bakalım;
Redmi K60 Teknik Özellikleri
-
Çıkış Tarihi: Aralık 2022 (Çin’de piyasaya sürüldü)
-
Ekran:
-
6.67 inç OLED, 2K çözünürlük (1440 x 3200 piksel)
-
120 Hz yenileme hızı, 12-bit renk derinliği, 1400 nit tepe parlaklık
-
1920 Hz PWM karartma (göz yorgunluğunu azaltır)
-
-
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
-
1x 3.19 GHz Cortex-X2, 3x 2.75 GHz Cortex-A710, 4x 2.0 GHz Cortex-A510
-
GPU: Adreno 730
-
-
RAM ve Depolama:
-
8 GB, 12 GB veya 16 GB LPDDR5 RAM
-
128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1 depolama (microSD yuvası yok)
-
-
Kamera:
-
Arka: 64 MP (ana, OIS, OmniVision OV64B), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro)
-
Video: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps
-
Ön: 16 MP (geniş açı)
-
-
Batarya:
-
5500 mAh (Li-Po)
-
67W kablolu hızlı şarj (tam şarj ~35-40 dakika)
-
30W kablosuz şarj (Redmi serisinde bir ilk)
-
-
Yazılım:
-
Çıkışta Android 13 + MIUI 14
-
2025 itibarıyla Android 14 veya 15’e güncellenmiş olabilir (MIUI 18’e kadar destek bekleniyor)
-
-
Bağlantı:
-
5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, IR Blaster, USB-C 2.0
-
Çift SIM desteği
-
-
Tasarım ve Diğer:
-
Boyutlar: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm
-
Ağırlık: 199 g (cam arka kapak) veya 204 g (deri arka kapak)
-
Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil
-
Yan monte parmak izi sensörü, stereo hoparlörler
-
-
Fiyat: Çıkışta ~$350 (yaklaşık 29.500 TL, 2022 kuruyla). 2025’te 22,000 TL
2025’te Alınır mı?
Artılar:
-
Ekran Kalitesi: 2K OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık ile hâlâ üst düzey bir deneyim sunuyor. Video izleme ve oyun için ideal.
-
Batarya: 5500 mAh kapasite, 2025’te bile çoğu yeni telefondan daha uzun kullanım süresi sağlar. Kablosuz şarj desteği de bonus.
-
Performans: Snapdragon 8+ Gen 1, günlük kullanım (sosyal medya, web tarama) ve orta-ağır oyunlar (Genshin Impact, PUBG) için hâlâ yeterince güçlü. AnTuTu skoru ~1.1 milyon civarında.
-
Fiyat/Performans: Eğer ikinci el veya stoklarda 20.000-25.000 TL civarında bulunursa, bu özellikler için cazip bir seçenek.
Eksiler:
-
Yazılım Desteği: Redmi K60, 2022 çıkışlı bir telefon olduğu için Xiaomi’nin güncelleme politikasına göre (genelde 3 büyük Android güncellemesi + 4 yıl güvenlik yaması) 2026-2027’ye kadar destek alır. Ancak 2025’te Android 15 veya 16’dan sonrası gelmeyebilir, bu da uzun vadede sorun olabilir.
-
Kamera: 64 MP ana sensör iyi olsa da, ultra geniş açı ve makro lensler vasat. 2025’te çıkan yeni modeller (örneğin, Redmi Note 14 serisi) daha iyi kamera sunabilir.
-
Güncel Alternatifler: Aynı fiyata Snapdragon 8 Gen 2 veya Dimensity 8300 gibi daha yeni işlemcilerle gelen telefonlar mevcut (örneğin, Poco F6 veya Redmi K70).
-
Küresel Kullanım: Redmi K60, resmi olarak Çin’e özel bir model. Global pazarda Poco F5 olarak benzer bir versiyonu çıktı, ama K60’ı Türkiye’de kullanmak için ithalat veya yazılım (ROM) değişikliği gerekebilir, bu da ek zahmet demek.
Kimler İçin Uygun?
-
Evet, alınır:
-
Eğer uygun fiyata (20.000 TL altı) bulursanız ve önceliğiniz ekran, batarya ve performanssa.
-
Güncelleme desteği veya üst düzey kamera sizin için kritik değilse.
-
-
Hayır, alınmaz:
-
Uzun vadeli yazılım desteği, 5G’nin tam optimizasyonu veya daha iyi kamera istiyorsanız.
-
Türkiye’de resmi garanti ve servis avantajı arıyorsanız (ithal cihazlarda bu eksik olabilir).
-
Öneri
Mart 2025’te Redmi K60, hâlâ güçlü bir telefon olsa da biraz eskimeye başlamış durumda. Bütçeniz 25.000 TL civarındaysa, Poco F6 (Snapdragon 8s Gen 3, ~30.000 TL) veya Redmi Note 14 Pro (Dimensity 7300 Ultra, ~20.000-25.000 TL) gibi daha güncel modellere bakmanızı öneririm