Redmi K60 alınır mı? Günümüzde tercih edilir mi?

Yazılım Desteği: Redmi K60, 2022 çıkışlı bir telefon olduğu için Xiaomi’nin güncelleme politikasına göre (genelde 3 büyük Android güncellemesi + 4 yıl güvenlik yaması) 2026-2027’ye kadar destek alır. Ancak 2025’te Android 15 veya 16’dan sonrası gelmeyebilir, bu da uzun vadede sorun olabilir.