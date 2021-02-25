Redmi K40 Pro Plus özellikleri oyun tutkunlarını dikkatini çekiyor

Bu yazımızda sizlere Redmi K40 Pro Plus modelinden bahsetmek istiyoruz. Üst segment donanıma sahip olan bu model özellikle oyun tutkunlarını cezbediyor.

6.67 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. AMOLED ekranı ile şarj konusunda daha iyi şarj süresi sağlamaktadır. 395 PPI piksel yoğunluğundaki Full HD çözünürlük sağlamaktadır. Ekran/Gövde oranı ise 85.4 oranındadır.

Batarya donanımına geçtiğimizde ise 4520 mAh‘lık bir bataryası bulunmaktadır. 33W hızlı şarj gücü mevcuttur. Kablosuz şarj ve değiştirebilir bataryası bulunmamaktadır.

Redmi K40 Pro Plus kamera donanımında ise 108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kaydı yapabilmektedir.

İkinci arka kamera ise 8 MP‘dir. F2.2 diyafram açıklığına sahip ve bu kamera ile ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.

Üçüncü arka kamera ise 5 MP‘dir. Bu kamera ile telephoto ve makro çekim özelliği gelmektedir.

Ön kamerası ise 20 MP‘dir. Ön kamera ile 1080p video kaydı yapabilirsiniz.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi performans üst seviye bir model. 2.84 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti bulunmaktadır. Grafik işlemcisi olrak ise Adreno 660 tercih edilmiştir.12 GB RAM ile takılma ve yavaşlama söz konusu olmayacaktır. Bu modelin ayrıca 6 GB ve 8 GB RAM‘li olan versiyonlarıda bulunuyor.

Suya ve toza karşı IPX3 dayanıklılık sertifakası bulunuyor. Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusu da bulunmaktadır.

Redmi K40 Pro Plus Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.