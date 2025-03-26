Redmi 9T Alınır mı? PUBG kaldırır mı?

Xiaomi, Redmi 9T için güncelleme desteğini büyük ölçüde sonlandırmış durumda. Android 13 ve MIUI 14 son büyük güncellemelerdi. 2025’te güvenlik yamaları bile sınırlı olabilir, bu da uzun vadede güvenlik riski demek.

Xiaomi, Redmi 9T için güncelleme desteğini büyük ölçüde sonlandırmış durumda. Android 13 ve MIUI 14 son büyük güncellemelerdi. 2025’te güvenlik yamaları bile sınırlı olabilir, bu da uzun vadede güvenlik riski demek.

Yazılım Desteği: Xiaomi, Redmi 9T için güncelleme desteğini büyük ölçüde sonlandırmış durumda. Android 13 ve MIUI 14 son büyük güncellemelerdi. 2025’te güvenlik yamaları bile sınırlı olabilir, bu da uzun vadede güvenlik riski demek.

Snapdragon 662, PUBG gibi ağır oyunlarda veya multitasking’de artık çağın gerisinde kalıyor. 4 GB RAM de 2025 uygulamaları için sınırda.

Snapdragon 662, PUBG gibi ağır oyunlarda veya multitasking’de artık çağın gerisinde kalıyor. 4 GB RAM de 2025 uygulamaları için sınırda.

Performans: Snapdragon 662, PUBG gibi ağır oyunlarda veya multitasking’de artık çağın gerisinde kalıyor. 4 GB RAM de 2025 uygulamaları için sınırda.