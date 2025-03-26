Bilim ve Teknoloji
Redmi 9T Alınır mı? PUBG kaldırır mı?
Redmi 9T’nin 2025 yılında alınıp alınmayacağına karar vermek için birkaç önemli noktayı değerlendirmek gerekiyor. Mart 2025 itibarıyla bu telefonun özellikleri, fiyatı ve güncel durumu göz önüne alınarak bir yanıt verelim
Redmi 9T’nin Özellikleri (Kısaca)
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Çıkış Tarihi: 2021
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İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (orta seviye, günlük kullanım için yeterli)
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RAM/Depolama: 4 GB RAM ve 64/128 GB seçenekleri
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Batarya: 6000 mAh (hâlâ güçlü bir özellik)
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Ekran: 6.53 inç FHD+ IPS LCD
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Kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı (orta seviye performans)
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Yazılım: Android 10 ile çıktı, MIUI 14’e kadar güncelleme aldı ama Android 13 ötesi destek beklenmiyor.
2025’te Alınır mı?
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Artıları:
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Fiyat/Performans: Redmi 9T, ikinci el veya sıfır (stoklarda varsa) 6.000-7.000 TL civarında bulunabilir. Bu fiyata 6000 mAh batarya, FHD+ ekran ve günlük işler (sosyal medya, video izleme, hafif oyunlar) için yeterli performans sunması avantaj.
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Batarya Ömrü: 6000 mAh pil, hâlâ birçok yeni giriş/orta seviye telefondan daha uzun kullanım sunuyor.
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Dayanıklılık: Kullanıcı yorumlarına göre (örneğin, Technopat Sosyal ve Tamindir), cihaz temel kullanımda sorun çıkarmıyor.
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Eksileri:
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Yazılım Desteği: Xiaomi, Redmi 9T için güncelleme desteğini büyük ölçüde sonlandırmış durumda. Android 13 ve MIUI 14 son büyük güncellemelerdi. 2025’te güvenlik yamaları bile sınırlı olabilir, bu da uzun vadede güvenlik riski demek.
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Performans: Snapdragon 662, PUBG gibi ağır oyunlarda veya multitasking’de artık çağın gerisinde kalıyor. 4 GB RAM de 2025 uygulamaları için sınırda.
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Rakip Alternatifler: Aynı bütçeye Samsung Galaxy A15 (8.999 TL), Realme C55 (6.729 TL) veya Redmi 12 (7.399 TL) gibi daha güncel modeller var. Bunlar 5G desteği, yeni Android sürümleri ve daha iyi işlemciler sunuyor.
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Kimler İçin Uygun?
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Evet, alınır: Eğer sadece temel işler (WhatsApp, YouTube, bankacılık uygulamaları) için ucuz bir telefon arıyorsanız ve güncelleme desteği sizin için kritik değilse, Redmi 9T iş görür. Özellikle batarya ömrü önceliğinizse hâlâ tatmin edici.
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Hayır, alınmaz: Uzun vadeli kullanım, oyun performansı veya güncel yazılım istiyorsanız, 2021 model bir telefona yönelmek mantıklı değil.
Öneri
2025’te bütçeniz 7.000 TL civarındaysa, Redmi 9T yerine Redmi 12 veya Samsung Galaxy M34 5G gibi daha yeni modellere bakmanızı öneririm