Redmi 10C batarya özelliklerinden kısaca bahsetmek istedik

Bu yazımızda sizlere Redmi 10C akıllı telefon modelinin bataryasından bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda şarj süreleri oldukça kısa gitmektedir. Redmi 10C modelinde 5000 mAh‘lık oldukça kapasiteli bir bataryası bulunmaktadır. Normal kullanımda çok rahat bir şekilde 1 günü rahatlıkla devirebilirsiniz. Tabi sürekli olarak 4.5G açık bir şekilde oyun oynarsanız daha hızlı şarj tükenecektir.

Wi-Fi ile Mobil veri bağlantısı arasında oldukça fazla şarj süresi değişkenlik göstermektedir. Wi-Fi ile bu modelde her türlü 24 saat şarj süresini rahatlıkla geçersiniz.

Redmi 10C modelinde 5000 mAh’lık batarya kapasitesi olduğunu yazmıştık. Şarja taktığınızda 18 W hile doldurabilirsiniz. Aslında bu kadar yüksek batarya kapasitesine en az 33 W olmasını isterdik. 18 W ile % 100 şarj süresine ulaşmak can sıkabilir.