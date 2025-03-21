Rectilinear Correction ve Ripple Correction ne işe yarar?

Ne İşe Yarar: Bu ayar, fare hareketlerini daha “düzgün” ve doğrusal hale getirmeyi amaçlar. Normalde, sensörler el hareketlerinden kaynaklanan küçük sapmaları (örneğin, hafif eğriler veya titremeler) algılar ve bunları olduğu gibi yansıtır. Rectilinear Correction etkinleştirildiğinde, bu küçük sapmalar düzeltilerek fare imlecinin daha düz bir çizgide hareket etmesi sağlanır.