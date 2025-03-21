Bilim ve Teknoloji
Rectilinear Correction ve Ripple Correction ne işe yarar?
“Rectilinear Correction” ve “Ripple Correction” terimleri, genellikle bilgisayar faresinin (mouse) sensör ayarlarıyla ilişkilendirilen özelliklerdir ve oyun veya hassas kullanım senaryolarında performansını etkiler. Bu ayarlar, özellikle oyun farelerinin sürücü yazılımlarında (driver) bulunur ve hareket doğruluğunu optimize etmek için tasarlanmıştır. İşte her birinin ne işe yaradığına dair açıklama:
Rectilinear Correction (Düzlemsel Düzeltme)
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Ne İşe Yarar: Bu ayar, fare hareketlerini daha “düzgün” ve doğrusal hale getirmeyi amaçlar. Normalde, sensörler el hareketlerinden kaynaklanan küçük sapmaları (örneğin, hafif eğriler veya titremeler) algılar ve bunları olduğu gibi yansıtır. Rectilinear Correction etkinleştirildiğinde, bu küçük sapmalar düzeltilerek fare imlecinin daha düz bir çizgide hareket etmesi sağlanır.
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Faydası: Özellikle FPS oyunlarında “flick” atışları (hızlı nişan alma hareketleri) gibi doğrusal hareketlerin önemli olduğu durumlarda yardımcı olabilir. İmlecin gereksiz kıvrımlardan arınarak hedefe daha düzgün gitmesini sağlar.
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Dezavantajı: Bazı kullanıcılar bu ayarın hareket hissini “yapay” yaptığını ve doğal el hareketlerini kısıtladığını düşünebilir. Bu yüzden kişisel tercihe bağlı olarak kapatılabilir.
Ripple Correction (Dalgalanma Düzeltme)
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Ne İşe Yarar: Ripple Correction, fare sensörünün yüksek DPI (hassasiyet) ayarlarında veya hızlı hareketlerde oluşan “jitter” (titreme/dalgalanma) etkisini azaltır. Sensör, yüzeydeki küçük kusurları veya hızlı hareketlerdeki veri bozulmalarını algıladığında, imlecin düzgün olmayan küçük sıçramalar yapmasına neden olabilir. Bu ayar, bu dalgalanmaları yumuşatarak daha akıcı bir hareket sağlar.
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Faydası: Yüksek DPI’da çalışan oyuncular veya grafik tasarım gibi hassas işlerle uğraşanlar için imlecin daha stabil ve pürüzsüz olmasını sağlar.
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Dezavantajı: Dalgalanmayı düzeltirken bazen küçük bir gecikme (input lag) ekleyebilir, bu da rekabetçi oyunlarda tepki süresini biraz etkileyebilir. Bu yüzden profesyonel oyuncular genelde bu ayarı kapalı tutmayı tercih eder.
Hangi Durumda Kullanılır?
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Açık Tutmak: Eğer düşük kaliteli bir mouse pad kullanıyorsan veya çok yüksek DPI’da (örneğin, 8000+) çalışıyorsan, bu ayarlar titremeyi ve sapmaları azaltarak deneyimi iyileştirebilir.
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Kapalı Tutmak: Eğer fare kontrolünde tamamen doğal ve ham (raw) bir his istiyorsan (özellikle profesyonel oyuncularda yaygın) veya düşük gecikme öncelikliyse, her ikisini de kapatmak daha iyi olabilir.
Sonuç
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Rectilinear Correction: Hareketleri düzleştirir, nişan alma için faydalı olabilir ama doğallığı azaltabilir.
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Ripple Correction: Titremeyi önler, yüksek hassasiyette stabillik sağlar ama ufak bir gecikme riski taşır.