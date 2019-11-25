PUBG Tencent hile raporlarını pek dikkate almıyor

PUBG Mobile oyunun yapımcı şirketi Tencent bildiğiniz üzere hileciler ile başı oldukça büyük dertte. Hile yapanların sayısı artınca Tencent şirketi oyun üzerinde BAN kategorisi altında güzel bir çalışma yaparak Ban konusunda bilgi verdi. Ban çeşitleri, ban nasıl yapılır ve sizin rapor ettiğiniz kişilere karşı özel bir sayfa oluşturdu.

Şüphesiz Tencent hilecilere karşı büyük bir savaş veriyor. Fakat dürüst sadık oyuncuların raporlarını dikkate almıyor. Tencent dikkate alıyoruz demiş ama bizce almıyor.

Örnek vermek gerekirse PUBG Mobile sayfasında şu yazıyor;

Soru: Oyunda hile yapan bir oyuncuyu bildirdiğimizde, Resmi PUBG Mobile ekibi bu raporu alarak işlem yapar mı?

Cevap: Evet, raporlar hakkında işlem yapıyoruz. Bu yüzden bildirimlerin bizim için çok önemli. Yakın zamanda eklediğimiz rapor geri bildirimi özelliği sayesinde, oyuncular raporları sonucunda ceza verilip verilmediğini görebilir.

Bizde uzun zamandır PUBG Mobile oynuyoruz ve hilecilerden dolayı oynamayı bıraktık diyebiliriz. Bırakmamıza sebep olan ise şirketin raporlara değer verdiğini söylüyor ama aşağıdaki ekran görüntüsü tezlerini çürütüyor.

Bildirdiğimiz bu oyuncuları bizzat oyunda öldükten sonra uzun süre takip ettik. Hızlı araba kullanan mı, binaların tepesine zıplayan mı, kafadan tek atış ile öldüren mi, wallhack (yerleri görme) v.s. v.s. hemen hemen bütün hileleri kullanıyor.

Siz hileci olarak şüphelendiğiniz rapor ettikten sonra Sonuç bölümünde işleniyor yazıyor. Daha sonra “Bu kullanıcı şüpheli olarak işaretlendi” uyarısına dönüyor. Uzun lafın kısası oyuncuların rapor ettiği kişilere bakan personel sayısı yetersiz. Özellikle son zamanlarda hileciler artmaya devam ediyor. Eskisine göre daha fazla arttı.